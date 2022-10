City break i nie tylko - 7 najciekawszych miejsc w UK do zwiedzenia jesienią [RANKING]

artykuł sponsorowany

Co warto zwiedzić w sezonie jesienno-zimowym w UK? Wraz z polskim przewodnikiem przygotowaliśmy zestawienie 7 najciekawszych miejsc na Wyspie, które naprawdę warto zobaczyć!

Wielka Brytania jest krajem, który odwiedzany jest rokrocznie przez miliony turystów z całego świata. Za dużą część tego ruchu odpowiada rzecz jasna Londyn, który w skali globalnej jednym z najchętniej odwiedzanych miast. W czasach przed pandemią, w roku 2018 brytyjską stolicę odwiedziło blisko 20,42 mln turystów! Jedyny miastem, które wyprzedziło Londyn był Bangkok (Tajlandia). Ale turystyka w UK to nie tylko to jedno miasto, w którym znajdują się Tower of London, Big Ben, Katedra Świętego Pawła, Opactwo Westminsterskie, galeria Tate Modern czy Hyde Park, o nie! Na Wyspie znajduje się znacznie więcej innych miejsc, innych miast, które znakomicie nadają się na jesienny wypad w stylu "city break", ale nie tylko. Jakich? Przekonacie się sami - zapraszamy do lektury.

Poniższe zestawienie przygotowaliśmy z pomocą Tomasza Kucharskiego (Wycieczki po Wielkiej Brytanii), który zawodowo zajmuje się organizowaniem wycieczek po UK. Służył on swoją pomocą w przygotowaniu tego materiału.

Gdzie zatem warto wybrać się na jesienną wycieczkę? Oto nasze zestawienie!

7. Bath

Bath jest angielskim miastem znajdującym się w hrabstwie Somerset. To urokliwe miejsce położone jest w bajkowej dolinie rzeki Avon, która pamięta jeszcze rządy starożytnych Rzymian. To właśnie oni wybudowali tu słynne łaźnie, a w Bath znajduje się także opactwo Bath Abbey, Most Pulteney oraz ogród angielski Prior Park Landscape Garden zaprojektowany przez poetę Alexandra Pope'a. Za czasów georgiańskich miasto stało się popularnym ośrodkiem wypoczynkowym, co widać na każdym kroku.

6. Windsor

Miasto w hrabstwie Berkshire w Anglii słynie ze znajdującego się tam zamku, będącego główną siedzibą aktualnie panującej w Wielkiej Brytanii dynastii królewskiej. Historia tego niezwykłego miejsca sięga 1070 roku. Razem z pałacem Buckingham w Londynie i pałacem Holyrood w Edynburgu jest jedną z głównych oficjalnych rezydencji brytyjskich monarchów. Niedawno w krypcie kaplicy św. Jerzego pochowano zmarłą Elżbietę II. Zamek w Windsorze jest największym zamieszkiwanym zamkiem na świecie.

5. York

York jest miastem leżącym w północnej Anglii, w hrabstwie North Yorkshire. To urokliwe miejsce położone jest u zbiegu dwóch rzek – Ouse i Foss. Może poszczycić się bogatą historią i wspaniałą średniowieczną architekturą, w tym najstarszą w Anglii i w całej północnej Europie katedrą. Co roku przyjeżdżają tu tysiące turystów, aby zobaczyć na własne oczy ślady wikingów i Rzymian.

Ale to nie wszystko! Miasto York znane jest również z olbrzymiej liczby... pubów. Mówi się, że każdego dnia roku można iść do innego pubu, a z każdego punktu miasta w obrębie jego murów można zobaczyć przynajmniej jeden pub i jeden kościół.

4. Stonehenge

Jedna z najsłynniejszych europejskich budowli megalitycznych, pochodząca z epok neolitu i brązu. Obiekt od 1986 roku jest wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO wraz z Avebury oraz innymi okolicznymi stanowiskami neolitycznymi. Mieszkając w UK po prostu trzeba go zobaczyć!

Oprócz tego, Stonehenge leży 13 km od miasta Salisbury w hrabstwie Wiltshire, które również jest interesującym miejscem. Miasto wywodzi swoje początki z epoki żelaza, a powstało w pobliżu starożytnego rzymskiego Sorbiodunum. Zachwyca swoją architekturą, szczególnie gotyckimi budowlami sakralnymi i świeckimi, przede wszystkim katedrą z I poł. XIII wieku

3. Oksford

Oksford znajduje się nad rzeką Tamizą i jest stolicą hrabstwa Oxfordshire, zlokalizowanego w południowej Anglii. Znane jest głównie jako siedziba słynnego na całym świecie University of Oxford i zachwyca piękną akademicką architekturą, ale ma do zaoferowania znacznie więcej. Oksford nie jest "modnym" miastem, nie jest "hipsterskie". Nigdy nie było i pewnie nigdy nie będzie, bo jego charakter jest zupełnie inny. Zachwyca jednak swoim klimatem, a zwiedzanie go to niezwykłe doświadczenie.

Jego urok zachwyca również przemysł filmowy - nakręcono tu w całości lub częściowo m.in. "X-Men: Pierwsza klasa" (2011), "Złoty kompas" (2007), "Harry Potter i Czara Ognia" (2005), "Harry Potter i Komnata Tajemnic" (2002), "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" (2001), "102 Dalmatyńczyki" (2000) i "Rybka zwana Wandą" (1988).

2. Edynburg

Szkocka stolica, słynie z licznych dorocznych imprez i festiwali, z których najsłynniejszymi są Edinburgh International Festival, Fringe (festiwale teatralne) oraz Military Tattoo (występy orkiestr wojskowych). Znakomita oferta kulturalna, doskonała gastronomia, "szkockość" na każdym kroku oraz przepiękny Edinburgh Castle - czegóż chcieć więcej w perspektywie wybierania się na wycieczkę?

Dodajmy, iż szkocka stolica została nazwana najpiękniejszym miastem na świecie przez magazyn "Time Out". Nie była to jednak ot, tak arbitralna decyzja, lecz oparto ją na analizie opinii 20 tys. osób na całym świecie.

1. Londyn

Nie mogło być inaczej, na samym szczycie tego zestawienia znalazł się Londyn. Finansowa stolica świata, która przyciąga miliarderów z całego globu i jest siedzibą wielu arystokratycznych rodów z zasiadającymi na angielskim tronie Windsorami, uchodzi za najbardziej "posh" miejsce na Wyspach. Od czego by tu zacząć? Tower of London, Big Ben, Katedra Świętego Pawła, Opactwo Westminsterskie, galeria Tate Modern czy Hyde Park - naprawdę długo można by tak wymieniać i wymieniać!

Musowo trzeba pojawić się w Londynie i poznać smak tego niesamowitego miasta!

"Chcielibyśmy zaproponować Wam w okresie jesienno-zimowym wyjazdy połączone ze zwiedzaniem niesamowitych miejsc w pięknych miastach. Szczegółowe plany zwiedzania i terminy zawsze znajdziecie na naszych stronach i fanpage`u. Nasza oferta skierowana jest do osób nie posiadających prywatnego transportu, ale nie tylko" - komentował Tomasz Kucharski z Wycieczki po Wielkiej Brytanii.

DANE DO KONTAKTU:

Numer telefonu: 07596797206 lub przez Messenger

Strona na FB

Grupa na FB

Profil na Instagramie

KLIKNIJ W PONIŻSZY BANER, ABY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ORGANIZATOREM: