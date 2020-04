Dlaczego opieka nad dzieckiem poniżej 2 roku życia przez 25 godzin kosztuje aż £131?

Fot. Getty

Rodzice małych dzieci w UK, którzy chcą pracować w pełnym wymiarze godzin, mają nie lada orzech do zgryzienia. Przeciętny koszt opieki nad dzieckiem poniżej 2 roku życia za 25 godzin w tygodniu wynosi obecnie ponad £131.

Koszty opieki na dziećmi w UK rosną lawinowo – brakuje zresztą nie tylko żłobków, ale też prywatnych opiekunów. Z informacji uzyskanych przez organizację Coram Family and Childcare wynika, że za niepełnowymiarową opiekę nad dzieckiem poniżej 2 roku życia (ok. 25 godzin w tygodniu) rodzice muszą obecnie zapłacić o 5 proc. więcej niż przed rokiem. Opieka taka kosztuje teraz średnio £131,61 tygodniowo, czyli nieco ponad £6 800 rocznie. Ceny jednak zależą od regionu w UK – w Londynie i w południowo – wschodniej Anglii jest znacznie drożej, a średnia kwota, którą rodzice muszą tygodniowo wygospodarować na opiekę nad dzieckiem poniżej 2 roku życia, wynosi odpowiednio £165,47 i £144,90.

„Wydatki rządu na opiekę nad dziećmi powinny zostać zreformowane. Musi zostać stworzony prosty i wydajny system, który zapewni wszystkim rodzicom lepsze warunki pracy i w którym wszystkie dzieci będą miały dostęp do wysokiej jakości opieki wspomagającej ich rozwój” - czytamy w zaleceniach ekspertów Coram Family and Childcare dotyczących pomocy świeżo upieczonym rodzicom. „Dobra opieka nad dziećmi jest niezbędna: umożliwia rodzicom pracę i przyspiesza naukę dzieci. Ale w przypadku zbyt wielu rodzin w Wielkiej Brytanii system po prostu nie działa. Ostatnie inwestycje rządowe zostały dobrze przyjęte, ale wiele rodzin wciąż ponosi wyniszczające koszty, szczególnie w okresie od zakończenia urlopu rodzicielskiego do momentu ukończenia przez dziecko trzeciego roku życia” - dodała z kolei prezes Coram Family and Childcare, Claire Harding.

