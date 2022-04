Cierpisz z powodu wiosennej alergii? Zobacz jak możesz złagodzić jej nieprzyjemne objawy

Fot. Getty

Wiosna to z jednej strony ten niesamowity czas, w którym przyroda budzi się do życia, ptaki śpiewają głośniej, a słońce dłużej pozostaje na nieboskłonie, a z drugiej strony to czas, w którym wielu ludzi nie może pozbyć się migren, kataru, czy też swędzących, łzawiących oczu. Czy można przygotować się na sezonowy alergiczny nieżyt nosa i spróbować złagodzić jego nieprzyjemne objawy? Eksperci nie mają wątpliwości – przy odrobinie dyscypliny to jest możliwe!

Dla niektórych z nas pyłki traw, drzew i niektórych chwastów, które zaczynają krążyć w powietrzu od wczesnej wiosny do miesięcy letnich, to prawdziwy koszmar. Cieknący nos, łzawiące, swędzące oczy, bóle głowy, wykwity skórne, a nawet kłopoty żołądkowe – oto, z czym na co dzień zmagają się osoby cierpiące z powodu wiosennych alergii. Według ekspertów Allergy UK, nawet 25 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii doświadcza wiosną kataru siennego, który często znacznie utrudnia im wykonywanie codziennych obowiązków.

Jak złagodzić objawy alergii?

Osoby cierpiące z powodu wiosennych alergii najczęściej łagodzą nieprzyjemne objawy specjalnymi lekami. Ale eksperci wskazują, że jest też szereg naturalnych, sprawdzonych w tym zakresie metod. Oto one:

Zadbaj o zdrowie jelit poprzez spożywanie pokarmów o wysokiej zawartości błonnika, takich jak fasola, rośliny strączkowe i produkty pełnoziarniste. Taka dieta może skutecznie poprawić sposób, w jaki organizm reaguje na pyłki.

Jedz jedno jabłko dziennie. Zawarte w tym owocu antyoksydanty (występują też w cebuli, kaparach, papryce, zielonych liściach i jagodach) mogą znacząco złagodzić objawy kataru siennego.

Zacznij przyjmować leki antyhistaminowe w momencie, gdy stężenie pyłków zacznie rosnąć, a nie gdy pojawią się już objawy.

Kup i stosuj filtr do nosa. Ten niewielki produkt chroni przed wdychaniem pyłków pomiędzy 20 i 60 µm.

Zacznij jeść jedną łyżkę miodu dziennie. W miodzie obecny jest pyłek, dlatego przyjmowanie niewielkich jego ilości pozwala alergikom delikatnie się odczulać.

Postaw na ananas. Ten owoc hamuje działanie histaminy.