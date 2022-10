Ciepły posiłek za 1 funta dla osób starszych w kawiarniach sieci Asda

Brytyjska sieć marketów Asda uruchamia program, w ramach którego będzie oferować osobom starszym ciepły posiłek w cenie 1 funta. W swoich założeniach ma to ich wspomóc w czasie kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia w Wielkiej Brytanii.

Władze sieci Asda w ramach posiłku określanego, jako "winter warmer" w cenie zaledwie jednego funta oferować będą zestaw, w skład którego wchodzić będzie zupa, pieczywo oraz dostęp do nielimitowanej kawy i herbaty. Oferta ta będzie dostępna przez cały listopad i grudzień dla brytyjskich seniorów, a więc osób, które skończyły 60. rok życia. "Winter warmer" będzie można zamówić w każdej z 205 kawiarni Asda, która znajduje się na terenie niektórych marketów tej sieci. Decyzja o pomocy w takiej formie została podjęta po tym, jak okazało się, że osoby w wieku od 65 do 74 lat doświadczyły spadku dochodu rozporządzalnego o 163 GBP w sierpniu 2022 roku w porównaniu z ubiegłym rokiem. Tak wynika z danych dostarczonych przez ankiety "Income Tracker". Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Asdy to właśnie osoby starsze zostały najmocniej i w sposób nieproporcjonalny dotknięte przez obecną sytuację ekonomiczną w Wielkiej Brytanii i rosnące koszty utrzymania.

Co składa się na posiłek "winter warmer"?

Warto dodać, że potwierdzają to również bardziej obiektywne badania. Według danych organizacji charytatywnej Age UK szacuje się, że tej zimy aż 2,8 miliona gospodarstw domowych, w których mieszkają starsze osoby, zostanie dotkniętych ubóstwem energetycznym, pomimo tego, że rząd Liz Truss zdecydował się na zamrożenie cen energii.

To jednak nie wszystko - Asda w ramach The Asda Foundation oferuje również wsparcie finansowe dla lokalnych organizacji wspierających osoby potrzebujące i poszkodowane. Przeznaczone na ten cele fundusze sięgają 500 tysięcy funtów, a poszczególne grupy mogą liczyć na wsparcie do sumy 2 tysięcy funtów w ramach indywidualnych grantów.

ASDA z inicjatywą pomocy seniorom w okresie zimowym

"Wiemy, że ta zima będzie niezwykle ciężka dla tysięcy emerytów, którzy martwią się, jak się zapewnić sobie ogrzewanie w obliczu rosnących kosztów życia" - komentował w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Asda Mohsin Issa, współwłaściciel sieci marketów założonej w Leeds.

"W ramach naszej inicjatywy Kids Eat for £1 udało nam się już wydać ponad pół miliona posiłków w naszych kawiarniach. Mamy nadzieję, że nasza nowa oferta zup i gorących napojów dla osób powyżej 60. roku życia okaże się równie skuteczna i pomoże tym, którzy tego potrzebują tego najbardziej. Dodam także, że w ramach działań The Asda Foundation wspieramy organizacje działające oddolnie, które zapewniają wsparcie dla lokalnych społeczności w tych trudnych czasach" - uzupełniał Issa.

"Wiemy, że ta zima będzie niezwykle ciężka dla tysięcy emerytów"

W tym kontekście warto dodać inne działania sieci Asda mające na celu "ulżenie" Brytyjczykom w obecnej sytuacji. Przypomnijmy, w maju 2022 roku wprowadziła 10-procentową zniżkę na wiele produktów w swoim asortymencie. Zrobiono to, aby pomóc w złagodzeniu kryzysu, związanego z rosnącymi kosztami utrzymania obniżono ceny żywności i napojów bezalkoholowych, odzieży George’a, artykułów gospodarstwa domowego, zabawek, upominków. Niestety, ten rabat obowiązywał tylko przedstawicieli niektórych zawodów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Asda oferuje zniżkę klientom, aby im pomóc w kryzysie. Jednak w zależności od ich zawodu" i do niego odsyłamy po wszelkie szczegóły.

Asda Stores Ltd. (zapis często stylizowany jako ASDA) to brytyjska sieć supermarketów, które siedziba znajduje się w mieście Leeds w Anglii. Firma została założona w 1949 roku, kiedy rodzina Asquith połączyła swoją działalność detaliczną z firmą Associated Dairies z Yorkshire. W latach 70. i 80. firma rozszerzyła swoją działalność na południową Anglię. Od 1999 roku jest notowana na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Wraz z przejęciem przez amerykański Walmart za 6,7 miliarda funtów Asda stała się drugą co do wielkości siecią supermarketów w Zjednoczonym Królestwie. Miało to miejsce w latach 2003–2014 pod względem ogólnego udziału w rynku.

Kto będzie mógł skorzystać z tej oferty?

W lutym 2021 roku bracia Issa (Mohsin i Zuber) oraz TDR Capital nabyli Asdę. W ramach tej transakcji Walmart zachował część udziałów, miejsce w zarządzie i "relację handlową". Dodajmy, że do tej transakcji doszło po tym, jak przejęcie przez Sainsbury's zostało odrzucone przez Competition and Markets Authority.

