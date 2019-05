Ciepło i słonecznie, ale trochę popada - prognoza pogody na Bank Holiday 27 maja

Kolejny długi majowy weekend się zbliża - według synoptyków Met Office aura podczas zbliżającego się Spring Bank Holiday będzie ciepła i słoneczna, choć gdzieniegdzie może popadać deszcz.

Pogoda w pierwszej połowie trwającego tygodnia będzie nadal iście letnia, jak na warunki brytyjskie - słupek rtęci już dziś pokaże maksymalnie 23 stopnie Celsjusza w Londynie w i na południowym wschodzie. Niestety, już od czwartku temperatura zacznie spadać i będzie zbliżać się do średnich obowiązujących w tym okresie roku.

WAŻNE: Wybory do Parlamentu Europejskiego: Jak sprawdzić, czy jesteśmy zarejestrowani do głosowania?

- Możemy spodziewać się spadku temperatury do około 18 lub 19 ° Celsjusza na południu i 15 do 16 ° Celsjusza na północy w drugiej połowie tygodnia, więc będziemy mieli do czynienia z ochłodzeniem - komentowała synoptyczka Met Office Emma Smith dla "The Evening Standard".

Deszcze? Tak, jak najbardziej można spodziewać się opadów w całym kraju, ale tylko lokalnie i głównie w sobotę. Będzie raczej słonecznie, więc pogoda będzie sprzyjała, aby podczas drugiego majowego Bank Holiday udać się za miasto i skorzystać z uroków brytyjskiej wiosny.

Grafika: Met Office

Emma Smith tonuje jednak nastroje wszystkich, którzy spodziewają się kolejnej fali upałów podobnej do tej, z którą mieliśmy do czynienia podczas ostatnich świąt Wielkiej Nocy, gdy temperatury sięgały nawet 25 stopni. Jeśli zatem planujecie grilla w ogródku to z szafy zamiast krótkich spodenek weźcie raczej ciepły sweter.

GORĄCY TEMAT: Nigel Farage "zaatakowany" w Newcastle - szef Brexit Party został trafiony... czekoladowym szejkiem!

Najlepsze warunki będą panować na południowym wschodzie Wyspy, z kolei nieco chłodniej będzie na północnym-zachodzie. W Szkocji po dość pochmurnym i deszczowym początku tygodnia możemy spodziewać się nieco lepszych warunków pogodowych, z kolei w Północnej Irlandii pogoda podczas długiego weekendu będzie raczej bardziej deszczowa.