Ciekawostki o UK - zaskakujące i ciekawe fakty o Anglikach i Anglii [WIDEO]

Fot: YouTube

Oto kilka niezwykłych ciekawostek o Wielkiej Brytanii i Anglii - zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku na YouTubie, z którego możecie dowiedzieć się kilku mniej znanych faktów i ciekawostek o Anglikach i Anglii.

Herbata z mlekiem, typowa angielska uprzejmość i ciągle przepraszanie, zamiłowanie do "small talku", który nie ma żadnego znaczenia, darmowe bilety do muzeów (przynajmniej większości, tych zlokalizowanych z Londynie), miłość do picia piwka w pubie - to tylko kilka z ciekawostek, które pojawiają się w filmiku autorstwa popularnej polskiej vlogerki z Londynu, Edyty Stepień.

Wielka Brytania ciekawostki - czy wiesz, że...

Zapraszamy do oglądania:

Oto 15 faktów o Anglii i Anglików, o których być może nie miałeś pojęcia!

No i co sądzicie? Jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Czy i WAS zaskoczyło coś po przyjeździe do Anglii lub w zachowaniu samych Anglików? Czekamy na Wasze komentarze na naszym oficjalnym profilu na FB - dajcie nam znać!

