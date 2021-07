Ciało Polaka odkryto po trzech miesiącach od narzekania sąsiadów na nieznośny zapach dochodzący z mieszkania

W Bradford znaleziono ciało Polaka, które od trzech miesięcy leżało jego w mieszkaniu. Było ono w tak złym stanie, że identyfikację przeprowadzono na podstawie odcisków palców.

Ciało Polaka zostało znalezione w maju w jego mieszkaniu w Bradford po trzech miesiącach od momentu, w którym sąsiedzi zaczęli narzekać na nieznośny zapach. Tożsamość naszego 47-letniego rodaka została formalnie ustalona dopiero na podstawie jego odcisków palców.

Ciało Polaka znalezione w Bradford

Odkrycia ciała zmarłego Polaka dokonał budowlaniec, który zauważył muchy latające przy jednym z okien budynku na najwyższym piętrze. Zaniepokojony budowlaniec wszedł wtedy do środka budynku i podszedł do drzwi mieszkania, a przez znajdującą się w nich skrzynkę na listy zobaczył w mieszkaniu ciało leżące na podłodze.

Jak się okazało 47-letni Polak zajmował wspomniane lokum od września ubiegłego roku i miał opiekuna środowiskowego. Sąsiedzi z kolei jeszcze w lutym byli zaniepokojeni nieznośnym zapachem wydobywającym się z mieszkania.

„Najgorszy zapach, z jakim się spotkałam”

Dopiero po interwencji budowlańca w maju policja weszła do mieszkania Polaka, gdzie znalazła jego ciało już w zaawansowanym stanie rozkładu. Dlatego ustalenie tożsamości naszego rodaka było problematyczne i dopiero teraz na podstawie odcisków palców oficjalnie podano jego tożsamość.

Sierżant Eloise Bowen, która weszła do mieszkania Polaka, powiedziała: „W moim 10-letnim doświadczeniu to był najgorszy zapach, z jakim się spotkałam”.

Ustalenie śmierci mężczyzny także okazało się niemożliwe. Wiadomo jedynie, że Polak był uzależniony od alkoholu, w jego kuchni znaleziono też butelkę wódki. W mieszkaniu policja trafiła na ślady czegoś, co wyglądało na krew lub odchody rozmazane na ścianie. Sierżant dodała jednak, że „nie było żadnych śladów walki”.

Koroner z North Staffordshire powiedział: „W tych okolicznościach skłaniałbym się do tego, aby stwierdzić, że najprawdopodobniej [przyczyna śmierci] była związana z alkoholem. Ale po prostu nie mamy na to dowodów. Z pewnością jest to możliwe.”

