Trumna z ciałem królowej Elżbiety II opuściła zamek Balmoral. Pierwszym przystankiem jest pałac w Edynburgu

Fot. Getty

Ciało królowej Elżbiety II rozpoczęło swoją ostatnią podróż. W drodze z Balmoral do Londynu pierwszym przystankiem jest królewski pałac w Edynburgu.

W niedzielę 11 września 2022r. około godziny 10 rano trumna z ciałem Elżbiety II w ciszy opuściła zamek Balmoral w Aberdeenshire, gdzie królowa zmarła w czwartek 8 września 2022 popołudniu. W drodze do Londynu, orszak żałobny będzie powoli przemieszczał się początkowo wzdłuż północno-wschodniego wybrzeża Szkocji i zatrzyma się na dłużej w Edynburgu.

Orszak z trumną królowej wyruszył z Balmoral do Edynburga

W drodze z Balmoral do Edynburga, orszak z trumną, w której spoczęło ciało zmarłej monarchini, najpierw przejedzie przez obszar sąsiadujący z królewską posiadłością, a więc przez wioski Royal Deeside. Jak podaje dziennik The Guardian, już od godziny 7 rano na trasie przejazdu zgromadziły się tysiące ludzi, aby pożegnać Elżbietę II, najdłużej panującą brytyjską królową.

Mieszkańcy wiosek w okolicy Balmoral niejednokrotnie mieli okazję widzieć królową. Przebywając w Szkocji podczas corocznych wakacji, Elżbieta II co niedzielę modliła się w małym granitowym kościółku Craithie Kirk. Karawan przejechał koło tego właśnie kościoła, by następnie przejechać przez wioskę Ballater, gdzie królowa regularnie robiła zakupy i była dobrze znana miejscowej ludności.

Następnie, z Ballater kondukt żałobny ma jechać na wschód krętą, jednopasmową drogę A93, przejeżdżając przez kolejne wsie - Aboyne, Banchory i Peterculter, usytuowane wzdłuż Dee. Później orszak ma dotrze do drogi A90, dwupasmówki prowadzącej na południe. Po drodze kondukt z trumną królowej Elżbiety II minie Dundee i Perth, aby po sześciu godzinach jazdy z Balmoral, dotrzeć do swojego pierwszego przystanku około godziny 16:00, do Edynburga, gdzie trumna zostanie przeniesiona do Pałacu Holyroodhouse, oficjalnej rezydencji Jej Królewskiej Mości w Szkocji.

W poniedziałek 12 września trumna z ciałem królowej opuści Pałac Holyroodhouse i zostanie przeniesiona do Katedry Św. Idziego, gdzie będzie wystawiona przez 24 godziny. Jak informuje portal Metro, droga procesji ma prowadzić z Pałacu Pałac Holyroodhouse w górę Royal Mile do katedry św. Idziego, gdzie spodziewane jest czuwanie z udziałem członków rodziny królewskiej. Podczas nabożeństwa ma być obecny król Karol III i Kamila, królowa małżonka.

Kiedy orszak żałobny dotrze do Londynu?

We wtorek 13 września trumna z ciałem królowej Elżbiety II ma zostać przewieziona na lotnisko w Edynburgu około godziny 18:00. Orszakowi na tym etapie ma towarzyszyć jedyna córka królowej - księżniczka Anna. Lot z do Londynu ma trwać nie całe 1,5 godziny, a po wylądowaniu uformowany zostanie znów orszak, który poprowadzi ciało królowej do Pałacu Buckingham w Londynie. Na londyńskiej trasie przejazdu karawany spodziewane są tłumy ludzi, chcących pożegnać zmarłą monarchinię.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!