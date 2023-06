Ciało 27-letniej Polki zaginionej na greckiej wyspie Kos zostało odnalezione

Wszystko wskazuje na to, że znalezione wczoraj martwe ciało młodej kobiety należy do zaginionej Polki w Grecji. Na miejscu identyfikacji ma dokonać partner kobiety.

To wciąż informacje, które nie zostały oficjalnie potwierdzone, ale według greckich mediów ciało młodej kobiety, które zostało odnalezione, należą do zaginionej na Wyspie Kos Polki. Zwłoki zostały odkryte w dniu wczorajszym w niedzielę 18 czerwca 2023 rok, w godzinach popołudniowych, około 19. Znajdowało się ono pod drzewem, było schowane w worku i były przykryte gałęziami, jak podaje grecki serwis informacyjny https://www.in.gr/. Zlokalizowane były około kilometra od domu 32-latka z Bangladeszu, aresztowanego wcześniej przez policję w tej sprawie oraz około 500 metrów od miejsca, w którym wcześniej, w sobotę, znaleziono telefon komórkowy. Ciało zostało już zidentyfikowane przez lokalne służby, teraz ten proces musi zostać potwierdzony przez rodzinę ofiary.





Co wydarzyło się na wyspie Kos?

Sprawą zniknięcia 27-letniej Anastazji żyje cała Polska. Nasza rodaczka była pracowniczą hotelu na greckiej wyspie Kos. Przeszło tydzień temu, w dniu 12 czerwca po raz ostatni nawiązała kontakt ze swoim partnerem. Kobieta miała spotkać grupę mężczyzn. Mieli wspólnie imprezować i pić alkohol. Około godziny 22 zadzwoniła z informacją, że do hotelu odwiezie ją znajomy na motocyklu. Gdy pojawił się na miejscu, nie zastał dziewczyny...

W tamtym momencie ślad po naszej rodaczce się urywa. Według świadków kobieta miała kupować alkohol w jednym ze sklepów zlokalizowanych w Marmari, a także towarzyszyć piątce mężczyzn. Widziano także, jak Anastazja odjeżdża na motocyklu (ale nie ze znajomym, o którym pisaliśmy wyżej). W sieci również pojawiło się nagranie z dnia zaginięcie Polka, na którym widać, jak przez chwilę przebywa w sklepie.

Oto ono:

Jak dalej potoczy się ta sprawa?

Grecka policja początkowo aresztowała pięciu mężczyzn — obywateli Bangladeszu i Pakistanu. Czterech zostało wypuszczonych, a w areszcie pozostaje 32-letni Banglijczyk. Jak ustaliła policja, miał on zdążyć kupić bilet lotniczy do Włoch. Policja zabezpieczyła także prezerwatywę oraz zakrwawioną koszulę. Zeznał, że miał uprawiać z Polką seks, a następnie rozstać się z nią pod sklepem, gdzie się spotkali. Co ciekawe jego współlokator z Pakistanu zaprzeczył, kobieta przyszła do nich do domu. Jego osoba również interesuje policję.

Według greckich mediów kobieta została uduszona, a w jej śmierć może być zaangażowanych więcej (niż jedna) osób.

„MSZ informuje, że polski konsul w Atenach jest w stałym kontakcie z miejscową policją prowadzącą poszukiwania, oraz z rodziną zaginionej. Ze względu na ochronę danych osobowych oraz dobro zaginionej MSZ nie udziela dodatkowych informacji na temat sprawy” - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym w tej sprawie przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

