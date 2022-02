Ci pracownicy w UK często nie są w stanie związać końca z końcem. Choć pracują na pełny etat, a ich praca jest absolutnie nieodzowna

Fot. Getty

Ta grupa pracowników w Wielkiej Brytanii ledwo jest się w stanie utrzymać, ponieważ niska płaca coraz częściej nie pozwala im pokryć rosnących kosztów życia na Wyspach. A przecież ludzie ci pracują zazwyczaj na pełny etat, a ich praca jest absolutnie niezbędna dla społeczeństwa.

Które grupy zawodowe w UK otrzymują najniższe pensje?

O kim tu mówimy? Otóż w tak kiepskiej sytuacji finansowej znajdują się liczni pracownicy domów opieki, którzy zarabiają tak mało, że zmuszani są obecnie do wyłączania ogrzewania w domu, pobierania zasiłków Universal Credit lub polegania na pożyczkach od członków swoich rodzin. Około 1,6 mln pracowników opieki w Wielkiej Brytanii należy do najniżej opłacanych pracowników w całym kraju, osiągając średnie roczne zarobki na poziomie £15 000. A, jak zaznaczają aktywiści, znacząca część pracowników opieki wykonuje swoje obowiązki w pełnym wymiarze godzin i robi to jeszcze w takich godzinach, że później nie mają oni już czasu, żeby gdziekolwiek dorobić. Niska pensja, wraz z nadchodzącymi zmianami podatkowymi i rosnącymi kosztami życia sprawia, że pracownicy opieki coraz częściej nie są w stanie pokryć podstawowych wydatków, w tym kosztów energii, kosztów najmu lub rat kredytu na mieszkanie.

Niektórym pracownikom domów opieki grozi bezdomność?

Eksperci Care Workers’ Charity alarmują, że niektórym pracownikom domów opieki grozi wręcz bezdomność z uwagi na niemożność pokrycia kosztów najmu lub spłaty rat kredytu. W związku z tym organizacja charytatywna rozdaj coraz większe kwoty pracownikom opieki, by uchronić ich przed eksmisją. W zeszłym roku organizacja, finansowana przez bogatych darczyńców, wypłaciła prawie trzy razy pieniędzy na pomoc swoim podopiecznym, niż rok wcześniej - 86 546 funtów. Podopieczni fundacji, którzy skorzystali z pomocy, byli pracownikami zatrudnionymi przez domy opieki, władze lokalne i różnego typu agencje.

Dane pokazują, że większość pracowników domów opieki otrzymuje pensję w wysokości £8,91 za godzinę pracy, a według związku zawodowego GMB, tylko co dziesiąty z nich pobiera zasiłki. O choć płaca minimalna ma wzrosnąć w kwietniu, to podwyżka raczej nie wystarczy, aby sprostać wzrostom w kosztach utrzymania.