Ci Brytyjczycy przesadzili ze świętowaniem Platynowego Jubileuszu. Polacy zareagowali bezlitośnie

Fot. Facebook

W całej Wielkiej Brytanii trwają huczne obchody Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Ale, jak pokazują relacje w mediach społecznościowych, niektórym Brytyjczykom zdarza się przesadzić ze świętowaniem i... z ilością wypitego alkoholu.

W sieci pojawiło się nieco zabawne nagranie, na którym widać, że niektórzy Brytyjczycy przesadzili ze świętowaniem Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II. Końcowy efekt jest nieco tragikomiczny – radosna, podniosła atmosfera, w tym wypadku zakończyła się kłótnią, bijatyką, a uczestnicy zabawy wylądowali na trawie.

Komentarze Polaków – bezlitosne

Polacy, którzy sami nie wylewają za kołnierz i często sami skłonni są do awantur i bijatyk, tym razem okazali się dla Brytyjczyków bezlitośni. Pod nagraniem umieszczonym na Facebooku pojawiło się dużo złośliwych komentarzy i gifów, obrazujących salwy śmiechu. „No cusz. Krowefna mosze pyc tumna” - napisała jedna internautka. A inna dodała: „Jedna w kurtce zimowej, druga w sukience letniej, prawie fame MMA panowie odstawili”.

Złośliwości nie kryli także mężczyźni, pisząc: „Bo w UK to jest kultura picia, nie to co w tej zaściankowej Polsce”. A inny dodał: „Walka o bilet na wejściówkę do Winsor?”.

