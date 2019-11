Chwile grozy w powietrzu: Pilot samolotu pasażerskiego doznał ataku serca i zmarł w trakcie lądowania

Samolot linii Ryanair lecący z Dublina do Wrocławia lądował awaryjnie koło godziny 23 ze względu na złą pogodę w Berlinie. Pasażerowie musieli jednak sami organizować sobie dalszą drogę do Polski.

Na krakowskim lotnisku w Balicach miało miejsce awaryjne lądowania samolotu tanich linii lotniczych Ryanair. Lecąca do włoskiego Palermo maszyna uległa awarii i została zmuszona do wylądowania o godzinie...

Eksplozja silnika w samolocie pasażerskim! Kobieta została częściowo wyssana przez wybite okno

We wtorek doszło do eksplozji silnika w samolocie lecącym z Nowego Jorku do Dallas, a przez wybite okno doszło niemal do wyssania jednej z pasażerek na zewnątrz. Pilotowi udało się bezpiecznie wylądować,...