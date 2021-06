Chwile grozy w powietrzu: Mężczyzna próbował otworzyć drzwi samolotu! [ WIDEO]

Fot. Twitter

Chwile grozy przeżyli pasażerowie i załoga samolotu linii Delta Air Lines, gdy jeden z mężczyzn, w przypływie szaleństwa, próbował otworzyć drzwi w przedniej części maszyny. Niebezpiecznego pasażera szczęśliwie udało się obezwładnić.

Pasażerowie samolotu Delta Air Lines, lecącego z Los Angeles do Atlanty, byli przerażeni, gdy załoga poprosiła kilku „silnych mężczyzn” o pomoc w celu okiełznania niebezpiecznego pasażera. Mężczyzna dorwał się do systemu nagłośnieniowego i nakazał wszystkim pasażerom zająć miejsca, informując ich jednocześnie, by przygotowali się na założenie masek tlenowych. Pasażer, który miał już na sobie pomarańczową kamizelkę ratunkową, wykrzyczał do słuchawki, że zamierza otworzyć drzwi w przedniej części samolotu.

Szarpanina na pokładzie

Pomimo gróźb, mężczyzna nie zdołał zagrozić bezpieczeństwu pasażerów, a stało się tak dzięki szybkiej reakcji załogi. To właśnie stewardzi i stewardessy rzuciły się na pasażera, a jeden z członków załogi szybko poprosił także o pomoc kilku “silnych mężczyzn” znajdujących się na pokładzie. Dzięki wspólnemu wysiłkowi załogi i pasażerów, mężczyznę udało się okiełznać, a piloci zdecydowali się na lądowanie na najbliższym lotnisku w Oklahoma City.

Someone tried hijacking our plane from LAX to ATL pic.twitter.com/fkPDPR60hu — AB (@alifuckingburns) June 12, 2021

– Podziękowania dla załogi i pasażerów Delta Flight 1730, którzy pomogli w zatrzymaniu niesfornego pasażera podczas lotu przekierowanego do Oklahoma City (OKC). Samolot wylądował bezpiecznie, a pasażer został usunięty z pokładu przez organy ścigania. Przepraszamy naszych klientów za opóźnienia i wszelkie dodatkowe niedogodności z tym związane – zaznaczył rzecznik linii lotniczych Delta Air Lines.