Chwile grozy: Podwozie samolotu zaczęło płonąć podczas startu a następnie odpadło [wideo]

Fot. Twitter

Chwile grozy przeżyli pasażerowie niewielkiego samolotu linii Air Canada Express, gdy w chwili startu zaczęło się palić podwozie maszyny. Incydent nagrał jeden z pasażerów pechowego lotu.

Na budzącym grozę nagraniu widać, jak jedno z kół podwozia samolotu zaczyna się palić i jak odpada ono tuż po starcie. Nagrywający cały incydent pasażer bierze głośny oddech, a ktoś z głębi potwierdza, że koło się urwało.

Samolot, w którym doszło do awarii, należał do linii Air Canada Express i leciał z Montrealu do Bagotville. Na pokładzie było 49 pasażerów i 3 członków załogi. Z relacji świadków wynika, że po stwierdzeniu awarii piloci natychmiast zdecydowali się zrzucić paliwo i lądować z powrotem na lotnisku w Montrealu. Cała operacja trwała ok. 2 godzin, po czym maszyna bezpiecznie wylądowała nad Rzeką Świętego Wawrzyńca.

