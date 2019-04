Chwile grozy na pokładzie samolotu EasyJet – Mężczyzna próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu!

Fot. Getty

Chwile grozy przeżyli pasażerowie samolotu EasyJet lecącego z Londynu Gatwick do Pizy, w którym mężczyzna próbował otworzyć drzwi w trakcie lotu. Mężczyzna niespodziewanie rzucił się do drzwi po tym, jak skorzystał z toalety.

Jeden z członków załogi krzyknął na niego, żeby przestał, a inni pasażerowie zaczęli krzyczeć i płakać. Wszyscy byli, co zrozumiałe, bardzo przestraszeni – opowiedział na łamach „The Sun” jeden z pasażerów Richard Conyard. - Potem [mężczyzna] został usadzony i pozostał na swoim miejscu do momentu wylądowania. My musieliśmy pozostać na swoich miejscach do czasu przybycia policji – dodał.

Zdarzenie napędziło pasażerom podróżującym z Londynu do Włoch sporo strachu, ale, jak przypomniał rzecznik linii lotniczej, otworzenie drzwi samolotu w trakcie lotu jest w przypadku zwykłego śmiertelnika niemożliwe. „EasyJet może potwierdzić, że kapitan lotu o nr EZY8233 z Londynu Gatwick do Pizy w dniu 24 kwietnia wezwał po wylądowaniu policję, ponieważ jeden z pasażerów próbował otworzyć drzwi podczas obniżania się maszyny. I chociaż otwarcie drzwi nie byłoby możliwe ze względu na zwiększone ciśnienie w kabinie, to załoga szybko zareagowała i przypilnowała pasażera, by ten nie wstał ze swojego miejsca do czasu wylądowania” - czytamy w oświadczeniu EasyJet opublikowanym na łamach „The Independent”.

Rzecznik EasyJet oświadczył ponadto, że bezpieczeństwo jest priorytetem linii lotniczej, a także że załoga jest regularnie szkolona, by radzić sobie z potencjalnie niebezpiecznymi sytuacjami na pokładzie.

