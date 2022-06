Chwile grozy na międzynarodowym lotnisku. Samolot zapalił się po tym, jak w trakcie lądowania złamało się podwozie

Fot. Twitter

Do niezwykle niebezpiecznego incydentu doszło na lotnisku w Miami, gdzie samolot pasażerski, z blisko 140 osobami na pokładzie, zapalił się po wylądowaniu. W trakcie osadzania maszyny na ziemi, złamało się jej podwozie.

W dniu wczorajszym, około godziny 17.30 czasu lokalnego, samolot linii Red Air, lecący z Santo Domingo na Dominikanie, zapalił się po wylądowaniu na międzynarodowym lotnisku w Miami. W trakcie osadzania maszyny na pasie lotniska, złamało się podwozie samolotu. Tuż po tym maszynę ogarnęły płomienie, które jednak udało się służbom ratowniczym szybko ugasić. W wyniku zderzenia z ziemią kilka osób zostało poszkodowanych, ale nikt na tyle poważnie, by stanowiło to zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Z informacji przekazanych przez Amerykańską Krajową Radę Bezpieczeństwa Transportu wynika, że samolot linii Red Air to McDonnell Douglas MD-82. W środę na miejscu zdarzenia ma się pojawić specjalny zespół śledczych.

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADEpic.twitter.com/o3YyMU9mgx — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) June 22, 2022

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!