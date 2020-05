Chroń siebie i bliskich - Zobacz, jak SKUTECZNIE dezynfekować samochód

Dezynfekcja samochodu to podstawa do zachowania bezpieczeństwa swojego i bliskich

W idealnym świecie nie musielibyśmy w trakcie pandemii nigdzie się ruszać - mielibyśmy wszystko pod dostatkiem, a cała praca byłaby do wykonania zdalnie. ALE, nie żyjemy w idealnym świecie i pomimo pandemii coś czasem musimy załatwić, o ile w ogóle nie musimy jeździć codziennie do pracy. Zobacz zatem, jak SKUTECZNIE dezynfekować samochód, by chronić siebie i najbliższych przed zakażeniem koronawirusem.

Najlepiej byłoby w ogóle nie używać samochodu, ale jeśli to niemożliwe, to dobrze byłoby chociaż jeździć teraz w pojedynkę i nie zabierać ze sobą osób spoza rodzinnego domu. Jeśli natomiast i to nie jest zbytnio możliwe, to należy nie tylko zakładać maseczkę (lub innego typu ochronę na nos i usta), ale też zwracać bacznie uwagę na stan zdrowia naszych współpasażerów. Jeśli ktoś, kogo podwozimy, kicha lub kaszle, to lepiej w ogóle nie brać go do auta i grzecznie odmawiać, podając przy tym racjonalne, prozdrowotne argumenty. Za każdym razem natomiast kierowca powinien wziąć dane od nieznanych mu, a przewożonych w samochodzie osób, na wypadek, gdyby musiał ich powiadomić o tym, że zachorował na Covid-19.

Dezynfekcja samochodu to podstawa

Używając na co dzień samochodu, niezależnie od tego, czy robimy to w pojedynkę, czy też zabieramy kogoś ze sobą, powinniśmy pamiętać o regularnej dezynfekcji samochodu – miejsc, których najczęściej dotykamy. Do takich miejsc należą:

kierownica;

gałka zmiany biegów;

hamulec ręczny;

klamki wewnętrzne i zewnętrzne do drzwi samochodu;

panel sterowania radiem i nawigacją;

przełączniki wycieraczek i spryskiwaczy;

oparcia dla łokci;

przyciski do regulacji siedzenia;

rama drzwi;

przycisk otwierania bagażnika.

Czym dezynfekować wrażliwe powierzchnie?

Powierzchnie w samochodzie, z którymi nasze ręce mają najczęstszy kontakt, najlepiej jest dezynfekować zwykłymi środkami dostępnymi w domu na bazie alkoholu (min. 70 proc.) Eksperci uspokajają, że 70-proc. izopropanol stosowany jako płyn antyseptyczny jest w pełni wystarczający, by zwalczyć koronawirusa, a także na tyle łagodny, by nie zniszczyć żadnych elementów samochodu. Oczywiście środki takie nie mogą być stosowane w nadmiarze, ponieważ wówczas pewne części, wykonane np. ze skóry, mogą ulec odbarwieniu. Eksperci ostrzegają jednak przed używaniem do dezynfekcji w samochodzie środków zawierających nadtlenek wodoru (np. woda utleniona, roztwór 3%), które mogą zniszczyć lakier i inne powierzchnie. Z kolei do czyszczenia ekranów dotykowych w samochodach nie powinno się korzystać ze środków zawierających jony amonowe.