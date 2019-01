Choremu ojcu szóstki dzieci odebrano Universal Credit zostawiając go z 1 pensem na przeżycie

50-letni Neil Wright cierpiący na wyniszczające zapalenie stawów pobierał zasiłki przez ostatnie 12 lat. Po reformie zasiłków, nowy system - Universal Credit zostawił mężczyznę z zaledwie 1 pensem miesięcznie na przeżycie.

Nowy system zasiłków wyliczył niepełnosprawnemu Neilowi Wright mieszkającemu w Plymouth zasiłek miesięczny w wysokości 1 pensa. 50-letni Brytyjczyk cierpi na wyniszczające zapalenie stawów, które sprawia, że jest on niezdolny do podjęcia pracy. Mężczyzna nie może zrozumieć, dlaczego jego dotychczasowy zasiłek w wysokości 284 funtów został zredukowany do zaledwie 1 pensa.

Zgodnie z nowym systemem Universal Credit Neil Wright będący ojcem szóstki dzieci nie jest już uprawniony do pobierania Employment Disability Allowance (ESA) w wysokości 163.98 funta. Od 14 grudnia nie otrzymał z Ministerstwa Pracy i Emerytur nic za wyjątkiem 1 pensa.

Były taksówkarz powiedział:

- Nie powinienem pracować, jednak wolę pracować w bólu niż utknąć na Uniwersal Credit. Nie mogę się w tym zupełnie połapać. Otrzymałem rachunek z mojego konta bankowego opiewający na 1 pensa. Zaoferowali mi 1 pensa na przeżycie. Mam 25 pensów w moim portfelu i 52 w banku. Posiadałem pewne oszczędności, ale wydałem je na prezenty świąteczne.

Mężczyzna udał się ze skargą do Job Centre, jednak tam powiedziano mu, że musi poczekać na kolejny przelew w ramach Universal Credit.

