Chłopiec zostałby żywcem pogrzebany na plaży w Lincolnshire. Dlaczego omal nie doszło do tragedii?

Na plaży w Lincolnshire omal nie doszło do tragedii, gdy pod piaskiem znalazł się 14-letni chłopiec. Zespół ratunkowy, który wydobył nastolatka spod piasku mówi wprost – chłopiec ma szczęście, że żyje.

Na plaży w Lincolnshire omal nie doszło do tragedii

Co takiego stało się na plaży w Lincolnshire, że 14-letni chłopiec omal nie został tam pogrzebany żywcem? Otóż, jak to często bywa, na początku nie wskazywało na to, że może dojść do sytuacji zagrożenia życia. 14-letni chłopiec bawił się na plaży w Anderby Creek, gdzie, podobnie jak wiele dzieci, kopał dół. W pewnym momencie jednak dół się zawalił, a chłopiec utknął pod ogromną ilością piasku. Ten przykrył niemal całe ciało nastolatka, a ponad piaskiem pozostała tylko jego głowa. Na szczęście na miejscu byli także rodzice chłopca, którzy natychmiast zadzwonili po pomoc, a oczekując na przyjazd służb ratunkowych odgarniali piasek z okolic ust chłopca, by ten mógł swobodnie oddychać.







Dlaczego nastolatek został niemal w całości zasypany piaskiem?

Zaalarmowane służby ratownicze z pobliskich miejscowości Skegness i Mablethorpe bardzo szybko przybyły na miejsce, ale wyciągnięcie nastolatka spod piasku zajęło trochę czasu. Ratownicy zaangażowani w całą operację przyznali, że była to „wymagająca” operacja ratunkowa. - Gdy poruszasz piasek, istnieje duże prawdopodobieństwo, że on się z powrotem zapadnie, a naszym priorytetem było upewnienie się, że drogi oddechowe chłopca cały czas są chronione, a także że jego głowa pozostaje ponad piaskiem” – powiedziała na łamach BBC starsza oficer operacji przybrzeżnych HM Coastguard, Fran Wilkins. - Na szczęście przez cały czas chłopiec zachowywał spokój, co zdecydowanie pomogło nam ograniczyć panikę i pozwoliło wszystkim zabrać się do pracy i ją wykonać – dodała Wilkins, precyzując, że cała akcja ratunkowa trwała ponad godzinę.

Rodzice zachowali się wzorowo

Służby ratunkowe nie ukrywają, że rodzice chłopca zachowali się w momencie zagrożenia jego życia wzorowo. Nie tylko bowiem zadzwonili oni po profesjonalną pomoc, ale zwrócili uwagę i dbali cały czas o to, by drogi oddechowe chłopca były w pełni drożne. - Rodzice utrzymywali jego głowę w czystości, a usta i nos były drożne, aby chłopiec mógł oddychać i czekać na profesjonalną pomoc, co było dla niego naprawdę bardzo ważne – zaznaczyła oficer na łamach BBC.

Na plaży trzeba uważać. Zawsze

Akcja ratunkowa przeprowadzona na plaży w Lincolnshire, gdzie pod chłopcem zapadł się dół, a ten został zasypany przez piasek, jest dosyć nietypowa, co nie znaczy, że mniej groźna. Nie tylko zresztą dlatego, że zdarzyła się wiosną, ale też z uwagi na to, że zagrożenie życia nie dotyczyło osoby znajdującej się w wodzie. Bo przecież takie przypadki zdarzają się w UK w marę regularnie. Na przykład18 lipca 2022 około godziny 18:00 na plaży w Blackpool, niedaleko Central Pier, życia omal nie straciło dwóch chłopców w wieku 12 i 13 lat. Na szczęście wóczas w porę zareagowały dwie nastolatki, które własnymi rękami wyciągnęły z morza tonących chłopców. - Ten incydent po raz kolejny pokazuje aż nazbyt wyraźnie niebezpieczeństwa, jakie może nieść ze sobą otwarta woda. Nie mam wątpliwości, że gdyby nie odważne i szybkie działania dwóch dziewczyn, a także pracowników ochrony, którzy udzielili pierwszej pomocy, to mielibyśmy do czynienia z co najmniej jedną ofiarą śmiertelną – w takich słowach skomentował wówczas całe zdarzenie nadinspektor Chris Hardy.

