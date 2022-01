Lekarz z Birmingham oznaczał swoich pacjentów WYPALAJĄC na ich wątrobach swoje inicjały

Uznano, iż był to "czyn wynikający z pewnej zawodowej arogancji"

Fot: Facebook @SimonBramhallLiverSurgeon

Zatrudniony w jednym ze szpitali w Birmingham doktor Simon Bramhall dopuszczał się szokujących praktyk. Podczas operacji przeszczepów organów, 53-letni chirurg "oznaczał" pacjentów za pomocą swoich inicjałów.

Historia szokujących praktyk, których miał dopuszczać się Simon Bramhall sięga jeszcze 2013 roku. Właśnie wówczas, całkiem przypadkiem wykryto proceder lekarza zatrudnionego w Szpitalu Królowej Elżbiety w Birmingham. Podczas operacji jednej z jego pacjentek na jej wątrobie odkryto litery "SB". Szybko okazało się, że są to inicjały Bramhalla. W sumie zidentyfikowana dwa przypadki "oznaczania" pacjentów przez chirurga. Oba miały miejsce w 2013 roku, a dokładniej 9 lutego i 21 sierpnia. Obie operacji dotyczyły przeszczepu wątroby. W jednym przypadku operowano kobietę, w drugim - mężczyznę.

Chirurg z Birmingham zostawiał "autografy" na narządach swoich pacjentów

Simon Bramhall przyznał się, że w 2013 roku podczas pracy w szpitalu Queen Elizabeth Hospital w Birmingham używał argonu do "autografowania" ludzkich organów. Sprawa trafiła na wokandę Medical Practitioners Tribunal Service (MPTS), gdzie ustalono, iż było to "czyn wynikający z pewnej zawodowej arogancji", jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC. Stwierdzono także, że działania medyka zatrudnionego w szpitalu w Birmingham "podważyły" zaufanie publiczne do zawodu lekarza.

Trzeba w tym miejscu jednocześnie zaznaczyć, iż w wyniku działań Bramhalla żadenmu z pacjentów nie zostały wyrządzone trwałe fizyczne krzywdy, ale przyczyniły się one do "znaczących krzywd emocjonalnych", jak ustalono przed MPTS.

W 2014 roku roku Bramhall zrezygnował z pracy w szpitalu w Birmingham's Queen Elizabeth Hospital. Jak donoszą brytyjskie media lekarz pochodzący z Tarrington w Herefordshire miał również dopuścić się dwóch przypadków pobicia. Przed obliczem sądu Birmingham Crown Court przyznał się do tego i w następnym roku został ukarany grzywną w wysokości 10 000 funtów.

Z kolei w grudniu 2020 roku Simon Bramhall został zawieszony w prawie wykonywania zawodu lekarza na przynajmniej pięć miesięcy. W miniony poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku, nakaz zawieszenia został uchylony. General Medical Council (GMC) odwołało się o od tej decyzji, a sędzia Sądu Najwyższego uchylił "wyrok" MPTS. Obecnie, sprawa Bramhalla została ponownie złożona do rozpatrzenia przez Medical Practitioners Tribunal Service.