UWAGA: Chińska sonda Chang'e 4 wylądowała na „ciemnej” stronie Księżyca! Położy kres licznym teoriom spiskowym?

Ciemna strona Księżyca od kilku dekad rozpala ludzką wyobraźnię. Odkąd astronauci z misji Apollo 10 (1969 r.) usłyszeli w trakcie lotu nad niewidoczną stroną Księżyca surrealistyczne dźwięki (kosmiczną muzykę), ludzie na Ziemi uruchomili wodze wyobraźni i do dziś snują teorie spiskowe na temat tego, co się tam znajduje. Wystrzelona rok temu, chińska sonda Chang'e, może na dobre położyć kres tym teoriom.

Niewidoczna strona Księżyca zwana jest jego „ciemną” stroną tylko z uwagi na to, że nie jesteśmy w stanie jej obserwować z Ziemi. W rzeczywistości niewidoczna strona Księżyca otrzymuje nawet więcej światła słonecznego niż półkula widoczna z Ziemi. A dlaczego z Ziemi widać tylko jedną stronę naturalnej satelity? Odpowiedź jest prosta – dzieje się tak z uwagi na rotację synchroniczną - zjawisko astronomiczne, polegające na tym, że okres obrotu jednego z ciał niebieskich wokół własnej osi jest równy okresowi obiegu wokół drugiego ciała.

Sonda Chang'e 4, będąca połączeniem lądownika i łazika, wylądowała na „ciemnej” stronie Księżyca dziś o godz. 3.26 czasu polskiego. Fakt, że statek kosmiczny zaliczył miękkie lądowanie na niewidocznej stronie Księżyca, już został okrzyknięty ogromnym sukcesem. Teraz sonda, wystrzelona rok temu z kosmodromu Xichang i wyniesiona na orbitę przez rakietę Długi Marsz 3B, zbada powierzchnię naturalnego satelity Ziemi – przede wszystkim jego skład mineralny oraz strukturę. Przypuszcza się także, że sonda będzie w stanie rozprawić się z teoriami, zgodnie z którymi na ciemnej stronie Księżyca znajdują się tajne bazy wojskowe Rosjan, Amerykanów i Niemców z czasów Trzeciej Rzeszy, a także że żyją tam „Obcy”.

Wraz z wystrzeleniem sondy Chang'e 4 Agencja Associated Press przypomniała, że jest to wielki sukces Chin, które dążą do uzyskania miana światowej potęgi kosmicznej. W 2013 r. Chińczycy wystrzelili sondę Chang'e 3, która wylądowała na Księżycu po raz pierwszy od 1976 r., gdy na naturalnym satelicie Ziemi zjawiła się radziecka sonda kosmiczna Łuna 24. Chińczycy nie zwalniają jednak tempa i już w tym roku chcą wysłać na Księżyc kolejną sondę - Chang'e 5, która po raz pierwszy od 1976 roku pobierze na Księżycu szereg próbek.