Cheshire: Polak dokonał napaści seksualnej na kobietę, a następnie masturbował się w radiowozie

W hrabstwie Cheshire doszło do budzącego obrzydzenie ataku seksualnego Polaka. Nasz rodak najpierw napastował przypadkowo napotkaną kobietę, a następnie, po tym jak został aresztowany, masturbował się w radiowozie.

Do tych wydarzeń doszło w czerwcu 2021 roku, we wczesnych godzinach porannych, na jednym z przystanków autobusowych w Warrington (miasto położone na zachodnim brzegu Anglii, w hrabstwie ceremonialnym Cheshire). Jak czytamy w relacji przytaczanej na łamach lokalnego serwisu "Warrington Gaurdian" do naszego rodaka przysiadły się dwie kobiety wracające z imprezy, około godziny drugiej nad ranem. Wszyscy mieli razem siedzieć na ławce przy Horsemarket Street. "Zupełnie nieoczekiwane" i całkowicie "bez zgody" Polak ściągnął swoje spodnie, chwycił rękę jednej z kobiet za nadgarstek i zmusił ją do dotknięcia własnych genitaliów. Ofiara tego ataku seksualnego wraz z drugą kobietą zaczęły po prostu uciekać, ale sprawca ruszył za nimi. Po tym, jak został odepchnięty, kobietom udało się uciec i wezwały policję.

Obrzydliwy atak seksualny z udziałem Polaka

Funkcjonariusze Cheshire Police szybko zjawili się na miejscu, a Polak został zatrzymany i umieszczony w radiowozie. Znajdując się w środku policyjnego vana zaczął się onanizować i pokrzykiwać na policjantki, który podejmowały wobec niego czynności służbowe. Nasz rodak wygłosił "różne uwłaczające uwagi" o charakterze seksualnym do policjantki.

Po przewiezieniu do aresztu mężczyzna, Polak siedzący z tyłu furgonetki nadal się masturbował, pomimo policyjnych uwag, aby przestał. Jak polski imigrant na drugi dzień tłumaczył swoje postępowanie? Przesłuchiwany przez policjanta stwierdził, że jego ofiara była pijana i "potrzebowała czegoś, co mogłoby ją obudzić". Swoje postępowanie względem jej tłumaczył tym, że "miał nadzieję się dobrze zabawić". Dodajmy, że znaleziono przy nim również amfetaminę.

Po tym, jak został aresztowany, masturbował się w radiowozie

Jak się szybko okazało, sprawca z Polski ma już całkiem pokaźną kartotekę kryminalną. W lutym ubiegłego roku skazano go na trzy wyroki za sześć przestępstw. Przed sądem tłumaczył swoje postępowanie tym, że był bezdomny i nadużywał narkotyków. Jednocześnie przeprosił za swoje zachowanie. Przyznał się do stawianych mu zarzutów dotyczących między innymi napaści na tle seksualnym i posiadania amfetaminy. Liverpool Crown Court wydają wyrok w piątek 22 października 2021 skazał go na 16 miesięcy pozbawienia wolności.