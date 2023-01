Chcesz zrobić kurs prawa jazdy w UK? Dowiedz się, jakie są wymagania, jak to wygląda i ile kosztuje

Samochód to niezależność i duża oszczędność czasu, dlatego mieszkając w Wielkiej Brytanii prędzej czy później zdamy sobie sprawę, jak ta forma transportu jest nam potrzebna. Czy jednak zrobienie brytyjskiego prawa jazdy jest trudne? Jaki jest jego koszt i jak wygląda sama procedura podejścia do egzaminu? O to wszystko postanowiliśmy zapytać eksperta w dziedzinie, instruktora prawa jazdy Adriana Sidorowicza, który prowadzi szkołę nauki jazdy na Wyspach www.apexlearn.co.uk zarówno dla tych, którzy starają się o prawo jazdy, jak i dla tych, którzy chcą zostać instruktorami.

Kurs prawa jazdy w Wielkiej Brytanii może rozpocząć każda osoba, która ukończyła 17 lat i nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących prowadzenia samochodu, którymi są np. cukrzyca, niewydolność nerek, bezdech podczas snu, czy nadużywanie alkoholu, poważne problemy ze wzrokiem lub słuchem, albo choroba psychiczna.

Czy istnieją jednak ograniczenia w rozpoczęciu kursu nauki jazdy na Wyspach dla imigrantów. Na te oraz inne ważne pytania odpowie nam już instruktor nauki jazdy, Adrian Sidorowicz.

Jakie warunki muszą spełnić Polacy mieszkający na Wyspach, aby mogli być dopuszczeni do kursu prawa jazdy w Wielkiej Brytanii? Czy istnieją pod tym względem jakieś ograniczenia dla imigrantów?

Jedynym wymaganiem dla imigrantów chcących przystąpić do kursu prawa jazdy, jest prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii. Jeżeli to mamy, należy tylko aplikować o "Provisional Driving Licence)". Po pomyślnym przejściu aplikacji i fizycznym otrzymaniu dokumentu, jesteśmy gotowi, by wsiąść po raz pierwszy za kierownicą na Wyspach.

Czym powinniśmy się kierować przy wyborze szkoły nauki jazdy?

Przy wyborze szkoły jazdy przyszli kursanci powinni przede wszystkim kierować się doświadczeniem instruktorów oraz indywidualnym podejściem do ucznia. Na pewno równie ważną kwestią są opinie byłych kursantów i efektywność w nauczaniu danego instruktora. Więc warto sugerować się nie tylko ceną za godzinę nauki.

Jaki jest przybliżony koszt kursu nauki jazdy na Wyspach?

Ciężko jest jednoznacznie określić dokładny koszt kursu nauki jazdy. Na całkowitą cenę składa się kilka czynników, m.in indywidualne predyspozycje ucznia do nabywania umiejętności na drodze, niestety nie uczymy się wszyscy w tym samym tempie. Kolejnym czynnikiem jest wybór kursu prawa jazdy manual czy automat. Co prawda średni koszt godziny na automacie jest wyższy, jednakże zwykle ucząc się w takim aucie, raczej potrzebujemy mniej godzin. Kolejnym elementem jest zróżnicowanie cen w szkołach jazdy - choć niższa cena nie zawsze idzie w parze z mniejszymi wydatkami, ponieważ bardzo istotna jest, wyżej wspomniana efektywność, oraz poziom i sposób przekazywania wiedzy przez instruktora. Przeciętnie jednak kursanci wydają między 1200 a 2000 funtów na kurs nauki jazdy na Wyspach.

W Polsce, aby zostać dopuszczonym do egzaminu praktycznego, kursant musi mieć wyjeżdżone 30 godzin z instruktorem. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii?

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu praktycznego w Wielkiej Brytanii, należy jedynie zdać część teoretyczną. Nie ma natomiast wymaganej liczby godzin wyjeżdżonych z instruktorem.

Czym jest tymczasowe prawo jazdy - Provisional Driving Licence?

Provinsional Driving Licence, jest to dokument który dopuszcza nas do poruszania się po drogach publicznych jako kierowca - zarówno z instruktorem jak i z osobą prywatną, która posiada prawo jazdy od minimum od 3 lat.

Jak wygląda egzamin na prawo jazdy na Wyspach? Co jest warunkiem zaliczenia części teoretycznej, a co praktycznej?

Egzamin na prawo jazdy w UK dzieli się na 2 części, tak samo jak w Polsce: na część teoretyczną oraz część praktyczną (jazda).

Teoria dzieli się na 2 części: 50 pytań, w których za każdą prawidłową odpowiedź uzyskujemy jeden punkt oraz 14 filmów ''Hazard Perception'', w których musimy wyłapać „develop hazard”, czyli tłumacząc na język polski, jedno główne zagrożenie, które może mieć, bądź ma realny wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W jednym z filmów ukrywają się dwa duże zagrożenia.

Za każde wychwycone zagrożenie możemy uzyskać maksymalnie 5 punktów, a minimalnie oczywiście 0. Liczba uzyskanych punktów w wyżej wymienionych filmach, jest uzależniona od tego, jak szybko zauważymy zagrożenie.

Warunkiem zdania części teoretycznej jest podanie minimum 43 prawidłowych odpowiedzi z puli 50 pytań oraz jednoczesne uzyskanie minimum 44 punktów z „hazard perception”. Jeżeli z choćby jednej części nie uda się nam osiągnąć minimalnej liczby punktów, egzamin teoretyczny będzie niezdany.

Część praktyczna trwa około 40 minut. Przed samym rozpoczęciem części praktycznej, egzaminator poprosi nas o odczytanie tablic rejestracyjnych, wyznaczonych przez niego z odległości minimum 22 metrów, następnie zada jedno pytanie "tell me''.

Podczas jazdy zostanie zadane również jedno pytanie „show me" (pokaż mi). Wszystkie możemy znaleźć na stronie rządowej gov.uk

Kursant będzie prowadzony drogami o różnym stopniu trudności i natężeniu drogowym oraz zwykle będzie musiał wykonać jeden manewr wyznaczony przez egzaminatora. Egzamin praktyczny również można podzielić na 2 części:

- na jazdę samodzielną: egzaminator może wybrać jazdę według wskazówek na nawigacji, którą ustawia, najczęściej na początku egzaminu, bądź kierowanie się po znakach drogowych, gdy dojeżdżamy do skrzyżowania/ronda, egzaminator podaje komendę, w stronę którego numeru drogi /której miejscowości, mamy się kierować.

- jazdę według konkretnych poleceń egzaminatora, np. skręć w prawo, zatrzymaj się itp.

Jaki jest koszt egzaminu teoretycznego i praktycznego?

Koszt egzaminu teoretycznego wynosi 23 funty, natomiast koszt egzaminu praktycznego wynosi 62 funty - jeżeli jest zapisany w dniu od poniedziałku do piątku w zwykłych godzinach pracy ośrodków egzaminacyjnych, bądź 75 funtów, jeżeli egzamin zapiszemy w czasie weekendu bądź w czasie późno popołudniowym, po godzinie 15.

Dane kontaktowe szkoły nauki jazdy Adriana Sidorowicza:

Tel. +44 755 484 4789

odwiedź również stronę internetową: www.apexlearn.co.uk