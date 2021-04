Chcesz zostać Covid marshal? Councile w Anglii masowo rekrutują ludzi do patrolowania ulic i kontrolowania dystansu społecznego

Fot. Getty

Choć według najnowszych danych 40 mln Brytyjczyków mieszka w strefach „Covid-free”, a 21 czerwca na Wyspach ma nastąpić ostateczny koniec lockdownu, to councile w Anglii masowo rekrutują ludzi do patrolowania ulic i kontrolowania dystansu społecznego. Niektóre oferty pracy „tymczasowej” przewidziane są do 2023 r.!

Dzięki znacznemu spadkowi liczby zakażeń w Wielkiej Brytanii i postępującemu w imponującym tempie programowi szczepień, rząd brytyjski krok po kroku decyduje się na otwieranie kolejnych sektorów gospodarki. Do całkowitego zakończenia lockdownu pozostały jeszcze dwa etapy – pierwszy ma nastąpić 17 maja, gdy m.in. otwarte zostaną granice i umożliwione zostaną wyjazdy na wakacje poza UK, a drugi ma nadejść z dniem 21 czerwca, gdy życie na Wyspach ma całkowicie wrócić do normy. W związku z powyższym dziwić może fakt, że councile w Anglii masowo rekrutują ludzi na stanowisko tzw. covid marshal, czyli osoby, która patroluje ulice i dba o „epidemiczny” porządek w mieście. Covid marshals mają rozpocząć pracę z dniem 1 lipca, a w niektórych ofertach mowa jest o tym, że może ona potrwać nawet do 2023 r. Jednym z councilów, który poszukuje ludzi do pracy, jest Hertfordshire County Council, który na zatrudnienie 60 covid marshals w okresie od 1 lipca tego roku do 31 stycznia roku następnego przeznaczył £3 mln.

Covid marshal – obowiązki

A jakie dokładnie obowiązki będą spoczywały na covid marshals? W jednej z ofert na takie stanowisko czytamy, że zadaniem coviod marshala będzie „zapewnianie praktycznego wsparcia, pomoc i zachęcanie do przestrzegania przepisów (…) w miejscach publicznych, a także wspieranie biznesu lub osób fizycznych”. Covid marshals mają także stosować wszelkie środki niezbędne do tego, by „zwiększać świadomość społeczną i biznesową, i by przybliżać ludziom stosowne przepisy oraz wytyczne”. - Zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd, z mapą drogową wyjścia z lockdownu, pracujemy nad złagodzeniem ograniczeń do 21 czerwca 2021 r. Ale wiemy też, że wirus nadal krąży i będzie z nami jeszcze przez jakiś czas. Wiemy od zeszłego roku, że liczba infekcji może się szybko zmienić, a rząd mówi jasno, że powinniśmy się przygotować na wypadek trzeciej fali. (...) Staramy się zatem zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby temu zapobiec i utrzymać infekcje na jak najniższym poziomie, byśmy mogli cieszyć się latem bez ograniczeń. Covid marshals są bardzo skutecznym atutem w walce z Covid-19 i jednym z kluczowych sposobów zarządzania lokalnymi ogniskami epidemii - poinformował Jim McManus, dyrektor ds. zdrowia publicznego w Hertfordshire County Council.