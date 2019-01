Chcesz zabezpieczyć przyszłość swojej rodzinie? Pomyśl o kupnie nieruchomości

Osoby, które miały do czynienia z Natalią Kukulską, wiedzą, że sporo uwagi poświęca ona kwestiom finansowym. Ostatnio odmówiła nawet organizatorom „The Voice of Poland”, którzy zaproponowali...

Obniżenie cen paliw na Wyspach doprowadziło do niższej niż oczekiwano inflacji. Według Office for National Statistics (ONS) od kwietnia wartość funta obniżyła się o 2,4%.

Jak odpowiednio chronić swój mortgage?

Czas gdy podejmujemy działania w celu zakupu swojego pierwszego domu w UK, należy do jednych z bardziej intensywnych. Mamy do podjęcia wiele decyzji, do załatwienia wiele formalności, a telefon wciąż dzwoni....