Chcesz wysłać paczkę z UK do Polski? Po zakończeniu okresu przejściowego będziesz musiał dokonać zgłoszenia celnego

Fot. Getty

Pomimo zawarcia umowy handlowej między UK i UE, każdy mieszkaniec Anglii, Szkocji i Walii, który będzie chciał teraz wysłać paczkę do jednego z krajów UE, będzie zobowiązany do dokonania zgłoszenia celnego. Post Office przypomina jednak, że stosowne formularze należy załączać do przesyłek już od wtorku 29 grudnia.

Post Office przypomina, że z uwagi na kończący się okres przejściowy, wszyscy mieszkańcy Anglii, Szkocji i Walii będą zobowiązani do załączania do paczek wysyłanych do UE formularza zgłoszenia celnego. I to niezależnie od tego, czy w paczkach będą się znajdowały prezenty od nadawców indywidualnych, czy też artykuły kupione przez obywateli UE żyjących na kontynencie (bądź zwracane im). Zgłoszeń celnych nie będą natomiast musiały dokonywać osoby mieszkające na terenie Irlandii Północnej, która pozostała częścią jednolitego rynku UE.

Zgłoszenia celne od 1 stycznia 2021 r.

Formularze zgłoszeń celnych do paczek wysyłanych na terytorium UE będą obowiązkowe od 1 stycznia 2021 r., ale Post Office informuje, że powinny one być dołączane do tego typu przesyłek już od wtorku 29 grudnia. Formularze będą wymagane tylko dla paczek, natomiast nie będą obowiązywały w przypadku listów lub kartek pocztowych. - Wiemy, że w ciągu ostatnich kilku tygodni wiele osób było zaabsorbowanych myślami o Bożym Narodzeniu i pandemii. Dlatego też naczelnicy poczty służą praktycznymi poradami, zwłaszcza małym firmom, które regularnie wysyłają paczki do UE – informuje Amanda Jones, dyrektor ds. sieci detalicznej i franczyzowej Post Office. I precyzuje, że rodzaj formularza zgłoszenia celnego będzie zależał od zawartości i wartości paczki, a nadawcy będą musieli podać na nim swoje imię, nazwisko, adres i dokładny opis wysyłanych artykułów.