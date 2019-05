Chcesz głosować w wyborach do Parlamentu Europejskiego? DOWIEDZ się jak i zarejestruj się już teraz!

Aktywiści z grupy New Europeans ostrzegają, że ze względu na skomplikowane procedury udział w wyborach do euro-parlamentu dla wielu imigrantów moze okazać niemożliwy lub utrudniony. Na łamach "Polish Express"...

Co robić, by móc zagłosować w wyborach do parlamentu Europejskiego? Gdzie się zarejestrować? Jakie formularze należy wypełnić? Przeczytaj nasz poradnik – głosowanie krok po kroku! KROK 1. Rejestracja na...

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Możemy wziąć w nich udział mieszkając w Wielkiej Brytanii. Kogo wybrać, by nie zmarnować swojego głosu? Przyjrzyjmy się trzem największym partiom politycznym...

Awaria systemu do rejestracji w referendum! Cameron przedłuża termin

W wyniku wczorajszej awarii systemu do rejestracji w referendum premier David Cameron zapowiedział, że wszyscy, którzy chcą się zarejestrować, będą to mogli zrobić do dzisiaj do północy. Wczoraj po godzinie...