Chcesz dostać 200 funtów w ciągu 10 dni? Martin Lewis zachęca do sprawdzenia swojego konta bankowego

Słynny na Wyspach doradca ds. oszczędzania, Martin Lewis zwraca uwagę na możliwość otrzymania nawet 200 funtów. Dzięki temu, że kilka banków w UK wzbogaciło swoje oferty dla klientów związane z zakładaniem nowych rachunków bieżących.

Temat oszczędzania jest - zwłaszcza teraz, przed zbliżającym się sezonem zimowym, kiedy to rachunki za energię poszybują w górę – bardzo popularny w Wielkiej Brytanii. Ekspert w temacie, Martin Lewis dzieli się swoimi złotymi radami na temat różnych sposobów na zachowanie w portfelu większej sumy pieniędzy.

Rady Martina Lewisa

Założyciel portalu Money Saving Expert, Martin Lewis znany jest z dzielenia się różnymi metodami dotyczącymi oszczędzania, a z uwagi na ciężki czas, jego rady są obecnie w cenie… Parę miesięcy temu powoływaliśmy się na Martina przy rozstrzygnięciu kwestii związanej z ogrzewaniem mieszkania. Istnieją mianowicie różne opinie na temat tego, czy lepiej ogrzewać dom lub mieszkanie z przerwami – włączając i wyłączając grzejnik, czy lepiej utrzymywać stałą temperaturę.

Zdaniem Martina Lewisa opinia, że taniej wychodzi ustawienie ogrzewania na stałą temperaturę przez cały dzień, jest mitem. Według niego „włączanie i wyłączanie ogrzewania tylko wtedy, gdy jest potrzebne, jest na dłuższą metę najlepszym sposobem na oszczędzanie energii i pieniędzy”.

- Najlepszy jest minutnik, gdyż termostat włącza i wyłącza ogrzewania, aby utrzymać ustawioną temperaturę w domu. Kluczową rzeczą do zrozumienia jest to, że chodzi o całkowitą ilość energii potrzebnej do ogrzania domu. (…)Niektórzy inżynierowie twierdzą, że utrzymywanie niskiego ogrzewania przy włączonych wszystkich grzejnikach może działać, ponieważ zmniejsza kondensację, która po wyłączeniu ogrzewania gromadzi się w ścianach i może pomóc w odprowadzaniu ciepła na zewnątrz domu – co oznacza, że ​​tracisz ciepło szybciej, a w rezultacie zużywasz więcej energii – mówi ekspert, który dzieli się różnymi sposobami na oszczędzanie.

200 funtów dzięki zmianie konta bankowego

Martin Lewis zachęca także mieszkańców Wysp do sprawdzenia swojego konta bankowego, aby zobaczyć, czy mogą zarobić nawet 200 funtów, na jego zmianie. Wiele banków bowiem wypłaca pieniądze za przeniesienie swojego konta do nich.

W czasie pandemii oferty finansowe związane ze zmianą konta bankowego prawie całkowicie wymarły. Jednak teraz wracają do łask i to ze zdwojoną siłą. Jedyne, na co trzeba zwrócić uwagę, to niektóre z warunków – jak np. płacenie określonej kwoty co miesiąc.

- Wraz z rosnącymi kosztami i zbliżającymi się świętami, myśl o wydatkach może marszczyć nam brwi. Pewną ulgą jest to, że sześć banków jest obecnie gotowych zapłacić ci legalne pieniądze, aby się do nich przenieść, w tym największą gotówkę z góry, jaką widzieliśmy od lat. Więc jeśli twój obecny bank nie sprawia, że ​​się uśmiechasz, dlaczego nie porzucić go, zmienić i nie zarobić? – powiedział Lewis.

Zwraca on uwagę na to, że największa instytucja finansowa w Wielkiej Brytanii – Nationwide Building Society, płaci 200 funtów nowym klientom, którzy zakładają rachunki bieżące FlexPlus, FlexDirect lub FlexAccount.

Aby kwalifikować się do zastrzyku gotówki, klienci muszą dokonać pełnej zmiany konta, w tym co najmniej dwóch aktywnych poleceń zapłaty, które powinny zostać przeniesione na nowe konto. Wtedy otrzymają gotówkę w ciągu 10 dni. Konta te różnią się nieco sposobem funkcjonowania.

Rodzaje kont bankowych

FlexAccount: jest to codzienne konto bankowe, na którym możemy bezpłatnie korzystać z bankowości internetowej i w oddziale.

FlexDirect: jest podobne do FlexAccount. Przede wszystkim jest bezpłatne, a dodatkowym atutem jest to, że płaci również 5% odsetek do 1500 GBP za rok – to maksymalnie 75 GBP. Należy również zapłacić 1000 funtów miesięcznie.

FlexPlus: konto pakietowe z dodatkowymi korzyściami, takimi jak ubezpieczenie podróży rodzinnych na całym świecie, ubezpieczenie telefonu komórkowego, ubezpieczenie na wypadek awarii w Wielkiej Brytanii i Europie oraz bez prowizji korzystanie za granicą. Kosztuje 13 funtów miesięcznie.

Banki idą na rękę klientom

Konkurencyjny bank TSB wypłaca 180 funtów osobom, które założą rachunek bieżący Spend and Save. Do 16 grudnia można otrzymać 125 funtów, jeśli zlecimy dwa polecenia zapłaty. Reszta zostanie zapłacona później.

Bank First Direct także płaci klientom za zmianę. Bank płaci 175 funtów osobom zakładającym pierwsze konto. Aby odebrać pieniądze, klienci muszą wpłacić 1000 GBP na konto po jego otwarciu. Po tym nie ma minimalnej kwoty do wpłaty na rachunek bieżący co miesiąc.

NatWest i siostrzany bank Royal Bank of Scotland wypłacają również 175 funtów osobom, które do nich przejdą. Rachunki bieżące NatWest i RBS Reward zapewniają osobom przechodzącym do tych banków 175 GBP w gotówce plus 5 GBP miesięcznie w postaci zwrotu gotówki.

Jednak konta mają opłatę w wysokości 2 GBP miesięcznie, więc otrzymujesz 3 GBP miesięcznie w ujęciu realnym. Należy także wpłacać 1250 GBP miesięcznie na jedno z kont i wydać dwa polecenia zapłaty w wysokości co najmniej 2 GBP miesięcznie.

Alternatywnie można wykupić bankowe konto bieżące Select – które nie ma miesięcznej opłaty – i nadal otrzymać 175 funtów.

Wreszcie, Lloyds Bank płaci każdemu 150 funtów, kto przejdzie na Club Lloyds. Gotówka zostanie wypłacona w ciągu 10 dni od otwarcia konta. Ale aby ją otrzymać, musimy zapłacić 1500 funtów miesięcznie lub wnieść opłatę w wysokości 3 funtów miesięcznie.

