"Chcemy was z powrotem" - Boris Johnson wzywa imigrantów z UE do powrotu do UK, aby pomogli gospodarce [wideo]

Co się stało, że Boris Johnson zmienił zdanie?

Szef brytyjskiego rządu odpowiadając dziennikarzowi podczas konferencji prasowej powiedział, że "chcemy was z powrotem".

Największy zwolennik Brexitu przyłapany, jak zachęcą imigrantów z UE do powrotu.

Premier Boris Johnson został "przyłapany" na wypowiedzi dotyczącej powrotu pracowników z UE na Wyspy - szef brytyjskiego rządu odpowiadając dziennikarzowi na pytanie podczas konferencji prasowej powiedział, że "chcemy was z powrotem".

Teraz, gdy gospodarka Wielkiej Brytanii podnosi się po lockdownie, premier Johnson na ostatniej konferencji prasowej na Downing Street 10 wezwał obywateli Unii Europejskiej, aby wrócili na Wyspy i pomogli w odbudowie osłabionej ekonomi. Odpowiadając na pytanie włoskiego dziennikarza na temat obywateli UE szef brytyjskiego rządu powiedział: „To, co teraz powiedziałbym naszym przyjaciołom, Włochom, którzy chcą wrócić do Wielkiej Brytanii brzmi „tutti benvenuti”, wracajcie" - mówił Boris Johnson.

"Wróćcie do Londynu lub Wielkiej Brytanii, choć wcześniej musicie poddać się kwarantannie. Wszyscy musieliśmy się poddać regulacjom związanym z lockdownem przez dłuższy czas. Wiem, że nie będzie łatwo, ale razem możemy pokonać tego wirusa. Chcemy, żebyście wrócili" - konkludował.

Całe to zajście zostało uchwycone przez kamery. Zobaczcie jak to wyglądało:

Przypomnijmy, podczas zeszłorocznych wyborów Boris Johnson dał się poznać jako zaciekły krytyk migracji obywateli unijnych do UK. Chciał zmniejszyć szczególnie napływ "nisko wykwalifikowanej siły roboczej" z krajów UE. W jednej z wypowiedzi dla "Sky News" mówił, że to niedopuszczalne, aby obywatele innych państw należących do Wspólnoty traktowali Wielką Brytanię jako "część własnego kraju".

Ta wypowiedź Borisa Johnsona, być może niefortunna, która w innym, niż koronawirusowym kontekście mogłaby znaczyć coś zupełnie innego, zszokowała obecnych ba briefingu dziennikarzy.

"To mnie naprawdę zdenerwowało. Polityk, którzy przez całą kampanię 2016 roki kazał jechać do domu imigrantom, teraz każe im wracać" - pisała Emma Kennedy. "Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale czy Brexit nie polega właśnie na tym, aby obywatele UE nie mogli to swobodnie przyjeżdżać i pracować?" - pytał retorycznie Ted Smith.