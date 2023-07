„Chcę wrócić do PL i wynająć mój dom w UK. Co z podatkami?”

Polacy, którzy przez lata mieszkali w Wielkiej Brytanii i decydują się na powrót do Polski, nie chcą sprzedawać swojego domu na Wyspach, ale wolą go wynająć. W tej sytuacji pojawia się pytanie – co z podatkiem od wynajmu, jeśli mieszkamy poza UK?

Jeden z Czytelników, który planuje powrót do Polski i wynajem swojego domu w Wielkiej Brytanii, napisał do nas z zapytaniem, co z podatkami w takiej sytuacji. Okazuje się, że oprócz zaleceń na stronie rządowej dotyczących takiej właśnie sytuacji, są też pewne praktyki Polaków, o których mówi Agnieszka Moryc z firmy Admiral Tax pomagającej w rozliczaniu osób samozatrudnionych (self-employed).





Podatek od wynajmu w UK

Zacznijmy od tego, że na brytyjskiej stronie rządowej możemy znaleźć konkretną informację na temat rozliczenia podatku od wynajmu domu w Wielkiej Brytanii, jeśli mieszkamy tak naprawdę poza UK.

Podstawowa zasada jest taka, że, jeśli wynajmujemy nieruchomość w Wielkiej Brytanii, musimy bezwzględnie zapłacić podatek od dochodu z jej wynajmu (podobnie jest również ze sprzedażą nieruchomości).

Na stronie rządowej czytamy: „Jeśli mieszkasz za granicą przez co najmniej 6 miesięcy w roku, HMRC klasyfikuje Cię jako właściciela niebędącego rezydentem – nawet jeśli jesteś rezydentem w UK do celów podatkowych”.

Powołując się na ekspertów z Admiral Tax należy zaznaczyć, że w przypadku wynajmu domu w UK i mieszkania w Polsce, podatek od wynajmu płaci się na Wyspach – zgodnie z przepisami (self-assessment – wypełniając odpowiedni formularz), w Polsce z kolei jako podatnik podajemy dochód z zagranicy uwzględniając przy tym już zapłacony podatek w Wielkiej Brytanii.

Jeśli chcemy zapłacić podatek od dochodu z najmu na Wyspach poprzez Self Assessment, należy wypełnić formularz NRL1i i odesłać go do HMRC.

Warto wiedzieć, że zarobki do 1000 funtów rocznie, pochodzące z dodatkowych źródeł, takich jak najem, nie muszą być wykazywane i opodatkowywane. Natomiast zarobki powyżej tej kwoty należy zadeklarować w rozliczeniu podatkowym.

Jeśli natomiast znajdujemy się w sytuacji, kiedy - z jakiegoś powodu - odnotujemy straty z wynajmu nieruchomości, czyli wydatki przekroczą nasz dochód osiągnięty z najmu, wtedy strata ta zostanie zaliczona na kolejny rok podatkowy. Natomiast w przypadku gdy posiadamy więcej nieruchomości, które wynajmujemy, a straty (np. z powodu remontu) mamy z jednej z nich, wtedy możemy pomniejszyć podstawę opodatkowania ich wszystkich.

Odliczenie kosztów a podatek od wynajmu nieruchomości

Do kosztów przy wynajmie nieruchomości możemy zaliczyć m.in. koszty naprawy, a także remontów potrzebnych do tego, aby nieruchomość spełniała warunki konieczne do wynajmu, koszty ubezpieczenia, podatku komunalnego, opłaty za wodę, a także koszty poniesione w związku z wymianą sprzętu AGD, czy mebli.

Jak mówi Agnieszka Moryc z Admiral Tax – w przypadku gdy wynajmujemy własny dom mieszkalny w Wielkiej Brytanii, to musimy pamiętać, że żadnych kosztów w tej sytuacji się nie odlicza. Zupełnie inaczej jest w przypadku Spółki Ltd.

- Koszty odliczać może wyłącznie LTD, gdy jest właścicielem nieruchomości pod wynajem. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają i popełniają błąd, gdy traktują wynajem prywatnego domu jako biznes typu Self Employed. Z kolei Self assessment to dokument (odpowiednik polskiego PIT-u), gdzie podaje się dochody z różnych źródeł używając odpowiednich załączników – tłumaczy Agnieszka Moryc z Admiral Tax.

Polacy zakładają Spółki Ltd, aby zabezpieczyć swoje dochody z wynajmu w UK

Specjaliści z Admiral Tax mający doświadczenie także w sporządzaniu Self Assessment dla landlordów, którzy wrócili do Polski z UK, twierdzą, że obecnie wielu z nich zakłada Spółki Ltd, aby w ten sposób zabezpieczyć swoje dochody z wynajmu w Wielkiej Brytanii.

- Posiadanie w takiej sytuacji firmy na Wyspach jest po prostu opłacalne. Część landlordów zdecydowała się na przejście na Ltd, bo wówczas mogą odliczyć koszty z wynajmu i przychód nie jest traktowany jak dochód – komentuje Agnieszka Moryc.

