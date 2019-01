Chaos związany z Brexitem źle wpływa na brytyjską gospodarkę

Chaos związany z Brexitem sprawia, że cierpi na tym brytyjska gospodarka. Najbardziej jednak na niepewności związanej z wyjściem z UE cierpią brytyjskie gospodarstwa domowe, które w ostatnich kilku miesiącach musiały "zaciskać pasa".

Analizy przeprowadzone na zlecenie dziennika "The Guardian" pokazują, że polityczna niepewność w sprawie Brexitu przekłada się na gorsze wyniki brytyjskiej gospodarki. To z kolei dotyka nas wszystkich. Brytyjskie gospodarstwa domowe musiały w ostatnich miesiącach oszczędzać, ponieważ wiele osób - nie bezpodstawnie - obawia się wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy.

To już trzecie Święta Bożego Narodzenia z rzędu, podczas których gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii musiały oszczędzać i uważać na wydatki. Prognozy również nie są zbyt dobre, ponieważ pokazują, że w niedalekiej przyszłości będziemy mniej wydawać.

Spadła także aktywność przedsiębiorców w Wielkiej Brytanii, co również jest skutkiem zamieszania wokół Brexitu oraz dodatkowo wokół głosowania nad wotum nieufności wobec Theresy May. Dobrymi wiadomościami są te o spadku inflacji, który był ostatnio obserwowany, co pozwoliło nieco odetchnąć gospodarstwom domowym. Spadły także ceny paliw na stacjach benzynowych. Razem z nimi spadł także kurs funta zarówno wobec dolara i euro, ale to już jest niestety zła wiadomość.

Złą wiadomością jest także wyhamowanie wzrostu płac w Wielkiej Brytanii. Wzrost płac jest obecnie najniższy od ponad dekady, ale jednocześnie obserwujemy najniższy od 1970 roku poziom bezrobocia. Ten ostatni czynnik może pomóc gospodarstwom domowym w odbudowaniu swojej siły nabywczej, ale na ten moment trudno to przewidzieć.

"Mimo tego, że w krótkim okresie obserwujemy spadek inflacji, co może być odbierane pozytywnie przez konsumentów, to w długim terminie nie jest to tak pozytywne, jakby się mogło wydawać" - powiedział Andrew Sentence z Bank of England.