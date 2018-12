Chaos w Izbie Gmin. Poseł Partii Pracy zawieszony za kradzież ceremonialnej buławy!

Po przełożeniu przez Theresę May głosowania nad umową brexitową w brytyjskiej izbie wyższej parlamentu nastał chaos. Jeden z posłów Partii Pracy w geście protestu postanowił ukraść ceremonialną buławę.

Poseł Lloyd Russell-Moyle postanowił w dość ekscentryczny sposób zaprotestować przeciwko przesunięciu głosowania nad umową w sprawie Brexitu. W dramatycznych okolicznościach polityk Partii Laburzystów zabrał zabytkową buławę - symbol władzy Izby Gmin. Chwilę wcześniej posłowie dowiedzieli się o przełożeniu głosowania.

PILNE: Theresa May przekłada głosowanie ws. Brexitu, co skutkuje to drastycznym spadkiem kursu funta

W tym samym momencie jeden z posłów Partii Konserwatywnej krzyknął "wydalić go z sali". Ostatecznie Lloyd Russell-Moyle został wyproszony z sali obrad przez speakera Johna Bercowa. Do takich dramatycznych wręcz scen doszło po tym jak Theresa May ogłosiła przesunięcie terminu głosowania nad umową w sprawie Brexitu. Premier stwierdziła, że potrzeba jeszcze czasu na znalezienie dodatkowej "asekuracji" w Unii Europejskiej.

W wydanym oświadczeniu Theresa May stwierdziła, że jej plan "mógłby być odrzucony z powodu liczy rebeliantów" wśród posłów Partii Konserwatywnej. Po ogłoszeniu tego przesunięcia na Theresę May spadła fala krytyki. Jeremy Corbyn powiedział, że: "Niekompetencja rządu nie może być użyta jako straszak przed brakiem umowy".

Theresa May spotka się z liderami UE, aby ratować umowę ws. Brexitu

Wszystko wskazuje więc na to, że na ostateczne głosowanie w sprawie umowy wynegocjowanej przez Theresę May będziemy musieli poczekać. Przełożenie głosowania miało także wpływ na kurs funta, który po ogłoszeniu tej decyzji zaliczył drastyczny spadek kursu. Był to największy spadek szterlinga od 18 miesięcy.