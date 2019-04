Chaos w eurosceptycznym stronnictwie Partii Konserwatywnej - czy Theresie May będzie teraz łatwiej z Brexitem?

PILNE: Theresa May napisała do Donalda Tuska z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu do 30 czerwca

Premier May zwróciła się w czwartek z oficjalną prośbą do Unii Europejskiej o kolejne opóźnienie terminu Brexitu, tym razem do 30 czerwca, co pozwoliłoby uniknąć Wielkiej Brytanii twardego Brexitu 12 kwietnia.