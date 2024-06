Życie w UK Chaos na lotnisku w Manchesterze. Przerwa w dostawie prądu wstrzymała większość lotów

Poważna przerwa w dostawie prądu doprowadziła do anulowania wszystkich lotów na lotnisku w Manchesterze. Przez awarię pasażerowie utknęli w ogromnych kolejkach, a bagaże niektórych – w systemach obsługi bagażu.

Chaos na lotnisku w Manchesterze

Co dokładnie stało się dziś na lotnisku w Manchesterze? Otóż we wczesnych godzinach porannych, w porcie lotniczym doszło do gigantycznej awarii prądu. Ta sprawiła, że niemożliwe było obsłużenie pasażerów na dwóch terminalach. Władze lotniska natychmiast przeprosiły pasażerów za wszelkie niedogodności i poinformowały, że starają się jak najszybciej przywrócić normalne jego funkcjonowanie. – Prawdopodobnie zostanie dzisiaj odwołana znaczna liczba lotów. Radzimy pasażerom, którzy mieli zaplanowaną podróż na dziś, aby nie przyjeżdżali na lotnisko bez uprzedniego skonsultowania się z linią lotniczą – powiedział rzecznik lotniska.

ℹ️ 23.06.24 – 12:15pm Information for passengers travelling from Manchester Airport today. If you have been affected by the disruption and need to adjust your travel arrangements, please visit our website https://t.co/4IIJHDpm0n pic.twitter.com/NqiGB7X0LP — Manchester Airport (@manairport) June 23, 2024

Port lotniczy w Manchesterze poinformował, że awaria prądu dotyczy przede wszystkim lotów zaplanowanych z terminali nr 1 i 2. Loty z terminalu nr 3 nie zostały co do zasady odwołane, ale to nie oznacza, że pasażerowie właśnie stamtąd podróżujący mogli czuć się pewnie co do finalizacji swojego lotu.

Przeczytaj też:

Na ceny domów w UK w czerwcu nie wpłynęła kampania wyborcza Breaking News

Awaria prądu zaskoczyła pasażerów

Tak poważna awaria prądu zszokowała nie tylko władze lotniska w Manchesterze, ale także pasażerów. Część z nich opublikowała swoje krytyczne uwagi w tym względzie w mediach społecznościowych. „Przerwa w dostawie prądu na lotnisku w Manchesterze T2 i T3. Jeśli [samoloty] w ogóle wylądowały, to bagaż rzucano na dowolną karuzelę w obrębie T1. Brak komunikacji. Wózki zostawiono na ziemi bez żadnej informacji. Przedstawiciele TUI nie mieli pojęcia, co się dzieje. Powodzenia wszystkim!” – napisała jedna z pasażerek.

Power cut at Manchester Airport T2 & T3 landed at all been brought to T1 baggage thrown on any carousel no communication at all prams just left on the floor without being told @TUIUK reps didn’t have a clue what was happening. Good Luck everyone! pic.twitter.com/jgCFVJc796 — Katie Phillips (@katie_seaman) June 23, 2024

A inny pasażer dodał: „Dziś doszło do przerwy w dostawie prądu na wszystkich 3 terminalach na lotnisku w Manchesterze. Nie mam pojęcia, co stanie się ze wszystkimi lotami”.

Dyrektor zarządzający Manchester Airport, Chris Woodroofe poinformował, że loty powinny zostać przywrócone już w poniedziałek.

Przeczytaj też: