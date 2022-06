Chaos na lotniskach w UK - jakie prawa przysługują pasażerom odwołanych lub opóźnionych lotów?

Fot. Getty

Niektóre linie lotnicze w Wielkiej Brytanii mają problem z obsłużeniem wzmożonego ruchu pasażerskiego związanego z przerwą semestralną. Jakie prawa przysługują pasażerom, których loty zostały odwołane albo znacznie opóźnione?

Wielu Wyspiarzy skorzystało z okazji i w związku z przerwą semestralną oraz obchodami Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II zarezerwowało upragniony wyjazd za granicę. Niestety, podobnie jak to miało miejsce w czasie Świąt Wielkanocnych, niektóre lotniska i linie lotnicze nie poradziły sobie ze wzmożonym ruchem pasażerskim, a to doprowadziło do chaosu i odwołania części lotów. Władze lotnisk dotkniętych zakłóceniami tłumaczą, że wielu pasażerów korzysta ze specjalnych voucherów na podróże odwołane podczas pandemii Covid-19, co tylko napędza popyt. A dodatkowo zarządy lotnisk i linii lotniczych skarżą się na notoryczne braki kadrowe, spowodowane brakiem ludzi do pracy (w całej brytyjskiej gospodarce notowana jest rekordowa liczba wakatów). Operator lotniska w Manchesterze informuje, że obecnie trwa proces rekrutacji i szkolenie 500 pracowników, ale w tym miesiącu pracę zacznie nie więcej niż 200 osób. Z kolei operator lotniska Heathrow jest w trakcie rekrutacji 1000 pracowników, chociaż uważa się, że po letnim boomie turystycznym dojdzie do zwolnień, ponieważ popyt na loty może osłabnąć już jesienią w związku z rosnącymi kosztami życia i cen energii.

Prawa pasażera w przypadku odwołanego lotu

W ostatnim tygodniu najwięcej lotów z i do UK odwołała tania linia lotnicza EasyJet oraz Tui. Na szczęście pasażerom odwołanych lotów przysługują pewne prawa – mogą oni wybrać między zwrotem kosztów a zmianą trasy (może to być nowy lot z tą samą linią lotniczą lub lot z innym przewoźnikiem). W przypadku lotów odwołanych w ciągu 14 dni od dnia podróży, pasażer może się także ubiegać o odszkodowanie. Jego wysokość zależy od rodzaju lotu, od tego, czy pasażer zdecyduje się na zwrot pieniędzy i rezygnację z podróży, a także od tego, o ile później, w stosunku do pierwotnego planu, dostanie się on do wybranego miejsca.

Prawa pasażera w przypadku opóźnionego lotu

Pasażerowie mają także pewne prawa w przypadku opóźnionego lotu. Kluczowe znaczenie ma tutaj dystans i wielkość opóźnienia. W przypadku opóźnień poniżej dwóch godzin, pasażerom nie przysługuje nic. W przypadku lotu krótkodystansowego poniżej 1500 km, pasażerowie otrzymują vouchery na jedzenie i picie, a także mogą skorzystać z dopłaty do telefonu, z darmowego zakwaterowania i transportu doń. W przypadku dłuższego lotu – między 1500 km a 3500 km, opóźnienie musi wynieść przynajmniej trzy godziny, a w przypadku lotu jeszcze dłuższego - cztery godziny. Wielkość odszkodowania to minimum £220.