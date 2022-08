Chaos na kolei we wschodniej Anglii. Tym razem zakłócenia w ruchu pociągów spowodował niecodzienny „gość”

Fot. Twitter

Po ostatnich, intensywnych akcjach strajkowych kolejarzy, mieszkańców UK niewiele już pewnie zaskoczy. Ale tym razem, we wschodniej Anglii, do zakłóceń w ruchu pociągów doszło nie z powodu zdesperowanych członków związków zawodowych, ale z uwagi na pojawienie się na torach nietypowego „gościa”.

Z informacji podanych przez operatora kolejowego Greater Anglia, w poniedziałek, w godzinach popołudniowych, dwa pociągi zakończyły bieg wcześniej, a jeden został opóźniony. Powodem było pojawienie się na torach ogromnego żółwia. Ranny gad został znaleziony w Norfolk, w pobliżu stacji Harling Road i choć jeszcze żył, to, jak twierdzili świadkowie, ledwo. Zdjęcie zwierzęcia zamieszczone na Twitterze przez młodą Brytyjkę wyraźnie wskazywało na rozłupaną skorupę w przedniej części jego tułowia.

@greateranglia there is a giant tortoise on the train line I am on the train to Norwich just past Harling it’s still alive but in a bad way pic.twitter.com/s5aHqB0LFz