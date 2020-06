Ceny w sklepach w UK spadają najszybciej od 2006 r.! Co tanieje najbardziej?

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że ceny w sklepach spadają w tempie nieobserwowanym w UK od 2006 roku! Z drugiej strony w miesiącu maju wyhamował też wzrost cen żywności.

Z uwagi na epidemię koronawirusa wiele sklepów w UK musiało znacząco obniżyć ceny, żeby zachęcić w ten sposób klientów do robienia zakupów. Chodzi tu przede wszystkim o sklepy z odzieżą i meblami, które pozostają na Wyspach zamknięte od ponad dwóch miesięcy i które przez ten czas prowadziły wyłącznie sprzedaż online. Indeks cen BRC-Nielsen wykazał, że w miesiącu maju ceny w sklepach w UK spadły średnio o 2,4 proc., czyli znacznie bardziej, niż w miesiącu kwietniu, gdy spadek wyniósł 1,7 proc.

Trochę inaczej sytuacja przedstawia się jednak, gdy przyjrzymy się cenom w sklepach niesprzedających żywności i w sklepach z żywnością. Jeśli chodzi o te pierwsze, to spadek cen w miesiącu maju wyniósł aż 4,6 proc. - w porównaniu do 3,7 proc. w miesiącu kwietniu. Eksperci są zgodni co do tego, że obniżka cen w sklepach w UK oferujących inne produkty, niż żywność, była w miesiącu maju najwyższa od 2006 roku! Jednocześnie jednak spadek cen w sklepach z ubraniami, meblami, czy innymi artykułami niespożywczymi zrównoważyła nieco inflacja na produkty żywnościowe. W miesiącu maju wyniosła ona 1,5 proc. (o 0,3 pkt proc. mniej niż w kwietniu).

- Ceny w sklepach w maju spadały w najszybszym tempie od 2006 roku, co było w dużej mierze spowodowane spadkiem cen artykułów nieżywnościowych. Największy spadek odnotowano w stosunku do produktów odzieżowych i mebli, gdy detaliści wprowadzili promocje mające na celu zachęcenie konsumentów do konsumpcji i spróbowali zmniejszyć ostatnie straty – zaznaczyła Helen Dickinson z British Retail Consortium (BRC).