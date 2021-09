Ceny w brytyjskich sklepach wzrosły w sierpniu, ale nadal jest taniej niż w 2020 roku

Fot. Getty

Ceny w brytyjskich sklepach nie znacznie wzrosły w ciągu ostatniego miesiąca. W Wielkiej Brytanii jest jednak nadal taniej, niż w 2020 roku.

Według danych British Retail Consortium (BRC), w ubiegłym miesiącu w sklepach w Wielkiej Brytanii odnotowano wzrost cen. Eksperci ostrzegają, że portfele brytyjskich gospodarstw domowych będą coraz dotkliwiej odczuwać skutki Brexitu takie, jak brak kierowców czy rozrost biurokracji związanej z transportem między UK a UE.

Wzrost cen w UK z miesiąca na miesiąc

Analizy BRC oraz badaczy z grupy NielsenIQ wskazują, że w sierpniu 2021 pojawił się wzrost cen produktów w brytyjskich sklepach 0,4 proc. w porównaniu do lipca 2021. Wzrost miał być spowodowany głównie drożejącymi produktami nieżywnościowymi, który odnotowano na poziomie 0,6 proc. w zeszłym miesiącu. Wyższe ceny szczególnie widoczne były w przypadku urządzeń elektronicznych, co wiązało się z brakami w dostępności w UK mikroprocesorów oraz z problemami z wysyłką między UK a UE.

Spadek cen w sklepach z roku na rok

Pomimo wzrostu cen miesiąc do miesiąca, biorąc pod uwagę rok 2020, ceny w brytyjskich sklepach spadły. W sierpniu zeszłego roku koszty zakupów w sklepach w Wielkiej Brytanii były wyższe średnio o 0,8 proc. w porównaniu do sierpnia tego roku. W sierpniu roczny spadek cen był jednak mniejszy niż w lipcu 2021, gdy zakupy w UK były tańsze o 1,2 proc. w porównaniu do lipca 2020.