Ceny w brytyjskich sklepach idą w górę. O ile podrożały podstawowe produkty spożywcze?

Fot. Getty

Jak zmieniły się koszty podstawowych zakupów spożywczych w takich brytyjskich supermarketach, jak Tesco, Asda, Morrisons czy Sanisbury’s? Najnowsze zestawienie pokazuje, że generalnie wzrosły ceny żywności w UK - choć znalazły się też produkty, których ceny spadły.

Najnowsze dane opublikowane przez BBC pokazują, że od zeszłego roku znacząco podrożały takie produkty spożywcze, jak makaron, pomidory w puszce czy dżem truskawkowy. Ogółem w ciągu ostatniego roku koszty typowych zakupów w UK wzrosły średnio o 8 proc.

O ile podrożały podstawowe produkty spożywcze?

Dane opublikowane przez BBC zostały zebrane przez firmę Assosia na podstawie koszyka 15 standardowych produktów żywnościowych w supermarketach Asda, Morrisons, Tesco i Sainsbury’s. Choć ogółem za typowe zakupy nie zapłacimy dużo więcej, ponieważ wzrost 8-procentowy to zakupy droższe średnio o 1,32 GBP, jednak w przypadku niektórych artykułów ceny poszły w górę o ponad 40 proc. w ciągu jednego roku.

Przykładowo, średnia cena paczki makaronu wzrosła z 51 p w 2021 roku do 71 p w tym roku – co oznacza wzrost na poziomie 41 proc. Z kolei średnia cena pomidorów w puszce w 2021 roku wynosiła 35 p, natomiast w tym roku jest to już 45 p – czyli wzrost na poziomie 29 proc. Ogółem koszyk 15 standardowych produktów żywnościowych w 2021 roku kosztował średnio 15,84 GBP, a w tym roku jest to 17,16 GBP, co daje wzrost na poziomie 8 proc.

BBC zwraca jednak uwagę na fakt, że niektóre produkty żywnościowe mimo wszystko staniały. Przykładowo, w ciągu ostatniego roku odnotowano spadek cen marchwi oraz łagodnego cheddara.