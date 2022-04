Ceny polskiego kurczaka sprzedawanego w UK wzrosły o 20%

Cena wyrobów z mięsa kurczaka wzrosła o 20% po inwazji Rosji na Ukrainę w związku z ogromnym spadkiem importu z Polski do Wielkiej Brytanii. Firmy cateringowe na Wyspach ostrzegają przed wzrostem kosztów posiłków szkolnych. Ich cena, ustalona przez rząd, nie zmieniła się od dziewięciu lat.

Jak podaje "The Daily Mail", działające w UK firmy cateringowe zwracają uwagę na coraz cięższą sytuację w kwestii żywności dostarczanej do szkół podstawowych i żłobków. Ceny artykułów spożywczych, w tym kurczaka i pieczywa, idą w górę. Inflacja mocne daje o sobie znać gospodarce, a wojna na Ukrainie jedynie pogłębia te problemy. Co ciekawe, sytuacja polskich eksporterów drobiu ma znaczny wpływ na to, co ląduje na talerzach dzieciaków w brytyjskich szkołach! W chwili obecnej notujemy znaczący spadek importu z Polski do Wielkiej Brytanii. Według brytyjskich żurnalistów wynika to ze spadku zatrudnienia w polskich przetwórniach drobiu oraz obecności uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce. Właśnie oni mają być "karmieni" polskimi kurczakami, które ostatecznie nie docierają do Wielkiej Brytanii.

Ceny drobiu w UK idą w górę

Posiłki szkolne w Anglii zazwyczaj kosztują 2,30 funta dziennie lub 11,50 funta tygodniowo. Firmy cateringowe obsługujące ten sektor ostrzegają przed zbliżającym się "kryzysem", jak określa to "Daily Mail". Cena tych posiłków jest niejako z góry ustalane przez rząd. Od ostatnich dziewięciu lat ta kwota nie była modyfikowana, co przy obecnie rosnących kosztach w zasadzie wszystkiego i wojnie na Ukrainie jest przepisem na katastrofę.

"Dużo kurczaków z Wielkiej Brytanii pochodziło z Polski" - komentował na falach BBC Radio 4, Andrew Selley, dyrektor naczelny hurtowni spożywczej Bidfood, która zaopatruje firmy cateringowe i gastronomiczne. "Wielu pracowników fabryk drobiu w Polsce pochodziło właśnie z Ukrainy. W obliczy inwazji Rosji wrócili oni do swojej ojczyzny."

Wpływa ma na to także sytuacja w... Polsce

"W obecnej sytuacji Polska ma około dwóch, trzech milionów uchodźców, których trzeba wyżywić, a do wyżywienia tych uchodźców zużywa się dużą część własnej produkcji drobiu. Tak więc dostępność polskiego drobiu w Wielkiej Brytanii od razu spadła, co oznacza, że ​​ceny w UK i Holandii wzrosły. Widzimy około 20-procentowy wzrost cen kurczaków" - podsumowywał Selley.