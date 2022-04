Ceny piwa w pubach idą w górę - ile obecnie płaci się za pintę?

Ceny piwa w pubach w UK idą w górę - znowu, niestety. Wizja pinty złocistego napoju w tradycyjnym, wyspiarskim przybytku w cenie 7 funtów staje się coraz bardziej realna.

W styczniu 2022 roku pisaliśmy o rosnących cenach piwa w pubach. Prezes City Pub Company, Clive Watson powiedział w programie BBC Today, że koszt jednego piwa "przy barze" wzrośnie od 40 do 50 pensów w Londynie. Według oficjalnych danych British Beer and Pub Association cena pinty wynosi obecnie średnio 4,07 funta dla całego kraju, a dla Londynu - 4,84 funta. Zasadniczo mamy do czynienia z największym wzrostem od pięciu lat. Co sprawia, że piwo drożeje? Inflacja, gwałtownie rosnące koszty energii i transportu oraz wyższe płace pracowników pubu - zasadniczo to te same powody, które od kilku miesięcy duszą nasze domowe finanse. Jednak kolejne podwyżki w tym sektorze mogą okazać się przysłowiowym gwoździem do trumny dla brytyjskich pubów, które w ostatnich latach musiały walczyć o przetrwanie.

Ile w UK kosztuje piwo w pubie?

Jak podaje "The Daily Mirror", ceny złocistego napoju na mieście znów poszły w górę. Przykłady? Big Smoke Taphouse and Kitchen na Heathrow wycenia kufel Medicine Man IPA na równowartość 8,30 funta. Na lotnisku w Manchesterze klasyczny lager Amstel kosztuje równie 7 funtów. W południowym Londynie pinta Neck Oil IPA w pubie Bunch of Grapes na Borough Market kosztuje 6,65.

Specjaliści nie mają złudzeń - taniej już było, teraz będzie tylko drożej i jeszcze drożej. Londyński magazyn lifestyle`owy "Time Out" ostrzega, że „siedmiofuntowe piwo zaczyna się pojawiać na horyzoncie”. Przedstawiciele grupy "Campaign for Real Ale" przekonują, że już wkrótce średnie ceny pinty w całym kraju dobiją do pięciu funtów. Szef "Campaign for Pubs" Greg Mulholland ostrzega, że „nadzwyczajne” ceny mogą zniechęcić fanów piwkowania do pójścia do pubu.

Ceny złocistego napoju na Wyspach będa już tylko rosnąć...

Przypomnijmy, już teraz sytuacja w tej branży nie wygląda zbyt dobrze. Pandemia mocno wpłynęła na zwyczaje Brytyjczyków, a jedną z gałęzi, musiała przełknął gigantyczne straty, okazały się tradycyjne angielskie puby. W 2021 roku sprzedaż piwa kuflowego była o niemal 1,5 miliarda niższa niż przed pandemią. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Brytyjczycy wypili w pubach o 1,4 miliarda kufli piwa mniej w 2021 roku niż przed pandemią".