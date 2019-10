Ceny paliwa w Wielkiej Brytanii: Benzyna tanieje pomimo ataków na rafinerię ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej

Fot. Getty

Średnia cena benzyny spadła we wrześniu o 0,87 pensa - pomimo obaw o wzrost cen po atakach w rafinerii ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej. Z kolei koszt oleju napędowego wzrósł o 0,35 pensa.

Jak podaje „AutoExpress”, średnia cena benzyny spadła we wrześniu o 0,87 pensa - z 128,82 p. za litr do 127,95 p. Koszt benzyny spada pomimo obaw o wzrost cen po atakach w rafinerii ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej, które miały miejsce we wrześniu. Z kolei olej napędowy drożeje - jego średnia cena wzrosła we wrześniu o 0,35 pensa (z 131,72 p. za litr do 132,07 p.).

Zobacz koniecznie: Kluczyki zatrzasnęły Ci się w samochodzie? Youtuber przedstawia sprawdzone sposoby na otwarcie auta bez nich! [wideo]

Co ciekawe, cztery największe sieci supermarketów w UK - ASDA, Morrisons, Sainsbury's i Tesco - które sprzedają prawie połowę (45 proc.) całej brytyjskiej benzyny i oleju napędowego, pobierają średnio 123,9 p. za litr benzyny i 127,88 p. za olej napędowy - czyli mniej niż wynosi obecnie średnia cena ze wszystkich stacji benzynowych w UK. Oznacza to, że zakup paliwa na stacjach tych sieci jest o około 4p. za litr tańszy niż na innych stacjach - i to dla obu rodzajów paliw.

Według informacji „AutoExpress” Irlandia Północna pozostaje najtańszym regionem pod względem cen zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Średni koszt wynosi tu 125,87 p. za litr benzyny i 129,72 p. za litr oleju napędowego. Z kolei najdroższym regionem jest południowo-wschodnia Anglia, gdzie kierowcy płacą średnio 128,53 p. za litr benzyny i 133,05 p. za litr oleju.

>> Ubezpiecz się z Optimal Direct <<

Rzecznik RAC, Simon Williams, powiedział na łamach portali „AutoExpress”: - „Generalnie paliwo w supermarketach jest o 3 pensy na litr tańsze niż średni jego koszt w Wielkiej Brytanii. Bywało, że widzieliśmy znacznie większe różnice między średnią w supermarketach a średnimi cenami ogólnie w Wielkiej Brytanii”.

>>MIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY W UK? ZOBACZ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE<<