Ceny paliwa w UK zostaną obniżone na niektórych stacjach o 15 pensów za litr! Gdzie kierowcy będą mogli taniej zatankować?

Fot. Getty

Kierowcy w UK skorzystają na obniżkach cen paliwa o 15 pensów za litr! Ze zniżek będzie można skorzystać na stacjach paliw Motorway Service Areas, obsługiwanych przez Moto Hospitality Limited.

Firma Moto - największy operator Motorway Service Areas (MSA) w Wielkiej Brytanii ogłosiła, że w nadchodzących miesiącach obniży ceny na pięciu swoich stacjach. Firma otrzymała także zgodę na montaż przydrożnych tablic z cenami w następujących lokalizacjach:

Leigh Delamere MSA, w kierunku wschodnim i zachodnim, między skrzyżowaniami 17 i 18 na M4, w pobliżu Chippenham Wiltshire;

Lancaster MSA, w kierunku półcnocnym i południowym, między skrzyżowaniami 32 i 33 na M6;

Doncaster MSA, na skrzyżowaniu 5 autostrady M18.

Paliwo kupowane na stacjach Motorway Service Areas jest zazwyczaj o ok. 20 pensów droższe za litr, niż wynosi średnia w Wielkiej Brytanii. Firma Moto ma więc nadzieję, że w końcu będzie w stanie znacząco obniżyć ceny i sprawić, że oferowane przez nią palio będzie bardziej konkurencyjne. Docelowo Moto chce, by paliwo było tańsze we wszystkich 47 placówkach MSA położonych w obrębie dróg szybkiego ruchu, a cena paliwa ma być wyższa do max. 10 p za litr w stosunku do paliwa tankowanego na stacjach benzynowych należących do supermarketów.

Obniżka cen na stacjach paliw przy autostradach

- Dzisiejszy dzień jest niezwykle ważnym, kolejnym krokiem na drodze do poprawy przejrzystości cen paliw na autostradach i pomocy kierowcom (...) Chcemy działać szybko, aby zainstalować oznakowanie i jak najszybciej obniżyć ceny w naszych lokalizacjach. Niestrudzenie pracujemy nad tym, aby pokazać National Highways, że nowe oznakowanie jest bardzo rozsądnym środkiem, który pozwoli nam obniżyć ceny dla kierowców. Jeśli inni operatorzy autostrad również będą chcieli zainstalować nowe oznakowanie paliwa i obniżyć ceny w swoich lokalizacjach, kierowcy zobaczą ceny paliwa porównywalne z lokalnymi stacjami benzynowymi położonymi w sąsiedztwie autostrad w Wielkiej Brytanii – zaznaczył Ken McMeikan, CEO Moto.