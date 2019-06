Brytyjska wielka czwórka - Tesco, Asda, Saintsbury`s, Morrisons - obniża ceny paliw na swoich stacjach. Za litr benzyny płacimy już tylko 123,7 pensa!

Cztery największe sieci handlowe w Wielkiej Brytanii ruszają na paliwową wojnę cenową. Na stacjach należących do marek Tesco, Asda, Saintsbury`s, Morrisons ceny paliwa spadły nawet o cztery pensy. Powodem tych zniżek jest spadek cen paliw w hurcie. Wszystko również wskazuje na to, że to nie koniec i ceny mogą pójść jeszcze niżej...

Wszystko rozpoczęło się w miniony piątek. Sieć Asda zdecydował się obniżyć cenę benzyny bezołowiowej o 3 pensy i cenę oleju napędowego o 4. Ceny na 322 stacjach należących do sieci spadły do poziomu 123,7 pensów za litr za benzynę oraz 124,7 pensów za litr za olej napędowy.

W ślady konkurencji poszły sieci Sainsbury’s i Morrisons, oferując bardzo podobne lub wręcz takie same ceny w swoich placówkach. Władze Tesco zarządzili obniżki jako ostatni na swoich stacjach.

Te obniżki nastąpiły w niecałe dwa tygodnie po pierwszej rundzie cięć, w wyniku której wszystkie cztery sieci obniżyły ceny o 3 pensy za litr w wyniku spadku kosztów paliw w hurcie. - Kierowcy będą wdzięczni, że główni detaliści reagują na spadające koszty hurtu paliwa, obniżając cenę benzyny i oleju napędowego - komentował rzecznik RAC ds. paliw Simon Williams.

- Czuliśmy, że poprzednia obniżka ceny nie poszła wystarczająco daleko. Szczególnie istotne jest, że olej napędowy zacznie być teraz wyceniany znacznie bliżej benzyny, co odzwierciedla niemal identyczne ceny między dwoma paliwami na rynku hurtowym - dodaje Williams.