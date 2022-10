Ceny paliw w UK we wrześniu dalej spadały, ale wkrótce mogą pójść w górę

Jak wygląda obecnie sytuacja na rynku paliw w UK? Według danych RAC ceny benzyny i oleju napędowego spadają, ale wciąż niektórzy detaliści zawyżają ceny paliw poprzez podnoszenie swoich marż.

We wrześniu 2022 roku średnia cena benzyny w Wielkiej Brytanii spadła o prawie 7 pensów za litr do poziomu wynoszącego 162,89 pensa. To szósty największy miesięczny spadek od 2000 roku. Tym samym koszt napełnienia typowego baku w samochodzie o pojemności 55 litrów spadł po raz pierwszy od początków maja 2022 poniżej kwoty 90 funtów. Dla pełnego kontekstu dodajmy, iż 3 lipca, gdy benzyna osiągnęła rekordowe ceny w ostatnim okresie, za litr płaciliśmy przeciętnie 191.53p (czyli prawie 29 pensów więcej, niż teraz), a zalanie pod kurek kosztowało prawie 16 funtów więcej. Ceny oleju napędowego również spadły - we wrześniu 2022 litr diesla staniał o 3,5 pensa, a jego przeciętna cena wyniosła 180,16 pensa. Wciąż zatem utrzymuje się na wysokim poziomie, a dla odpowiedniego odniesienia warto przywołać rekordową cenę z 25 czerwca (199,09 pensa). Koszt zalania pełnego baku znajduje się poniżej granicy 100 funtów (dokładnie 99.09 funta).

Jak obecnie wygląda sytuacja na rynku paliw w UK?

Po raz kolejny działacze RAC zwracają uwagę, iż ceny paliw na brytyjskich stacjach byłyby jeszcze tańsze, gdyby nie zawyżone marże niektórych detalistów, a konkretnie - największych brytyjskich sieci marketów, które równie obsługują stacje benzynowe. Różnica w tym względzie sięga 10 pensów w skali litra. Według rzecznika RAC Simona Williamsa w przypadku benzyny marża w długim okresie wynosi około 7 pensów na litrze.

"Dane RAC Fuel Watch wykazały, że marże wynoszą około 17 pensów za litr, a więc ogromnie 10 pensów więcej niż normalnie" - komentował Williams. "Średnia cena benzyny w wielkich czterech supermarketach jest tylko o 1,5 pensa niższa niż średnia w Wielkiej Brytanii, a zatem mniej niż o połowę niż zwykle. To wyraźnie wskazuje, że nie grają oni uczciwie z kierowcami" - konkluduje rzecznik RAC.

Ile kosztuje benzyna, ile płacimy za diesla?

Warto również spojrzeć na to, jak kształtuje się globalna sytuacja na rynku paliw. Obecnie ceny ropy spadły ze 130 dolarów za baryłkę w połowie czerwca do 88 dolarów pod koniec września. Niemniej, kraje wchodzące w skład OPEC dotyczące zmniejszenia wydobycia ropy wpłynie na ceny paliw na brytyjskich stacjach. Spadnie ono o 2 mln baryłek dziennie.

Sytuacja z punktu widzenia UK jest o tyle gorsza, iż globalny handle tym surowcem odbywa się w dolarach, a obecnie funt szterling w relacji do amerykańskiej waluty pozostaje słaby, więc kierowcy na Wyspie mogą (relatywnie) jeszcze boleśniej odczuć skutki tej decyzji.

