Ceny paliw w UK spadły do najniższego poziomu od połowy maja

Fot. Getty

Od 16 maja 2022 roku nie widziano tak niskich cen paliw w Wielkiej Brytanii. Dlaczego teraz na stacjach benzynowych jest zdecydowanie taniej?

W pierwszej połowie 2022 roku globalne ceny ropy poszybowały w górę z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Od jakieś czasu obserwuje się jednak ich spadek, co przekłada się na niższe ceny hurtowe paliw, a w dalszej konsekwencji - na niższe koszty tankowania.

Paliwo w UK jest najtańsze od miesięcy

Po tym, jak w okresie letnim ceny paliw w UK biły rekordy, obecnie na brytyjskich stacjach benzynowych notowane są ceny paliw najniższe od połowy maja tego roku. Spadek ten zbiega się w czasie z 14-procentrowym spadkiem cen hurtowych.

Najwyższe średnie ceny paliw w Wielkiej Brytanii odnotowano 4 lipca, kiedy to benzyna kosztowała 191,6 p za litr, a olej napędowy 199,2 p za litr. W tamtym czasie zatankowanie do pełna typowego 55-litrowego samochodu osobowego kosztowało więc około 105 funtów. Teraz nie ma już na szczęście aż takiej tragedii.

Dane opublikowane przez Department for Business, Energy and Industrial Strategy pokazują, że w miniony poniedziałek litr benzyny w UK kosztował średnio 165,5 p, a olej napędowy 181,1 p za litr. Oznacza to, że w stosunku do początku lipca, obecnie cena zatankowania typowego samochodu osobowego spadła o ponad 14 funtów w przypadku benzyny i o około 10 funtów w przypadku ropy.

Tak znaczny spadek cen paliw na stacjach benzynowych w UK oznacza, że właściciele stacji wreszcie zaczęli uwzględniać spadek cen hurtowych w swoich ofertach. Wcześniej był z tym duży problem, na co zwracało uwagę między innymi RAC.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!