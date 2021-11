Ceny paliw w UK nadal idą w górę - za pełny bak benzyny płaciliśmy w październiku 79 funtów!

Co jeszcze wynika z analiz RAC?

W Wielkiej Brytanii nadal utrzymują się wysokie ceny paliw - za tankowanie nie płaciliśmy tak dużo od 21 lat! Sytuacja ta wynika nie tylko z globalnej koniunktury, ale również... z chciwości wielkich brytyjskich sieci retail!

Średnie ceny benzyny i oleju napędowego osiągnęły nowe rekordy w październiku, po wzroście odpowiednio o prawie 7,5 pensów i 8 pensów - dodajmy przy tym, że cena bezołowiowej rosła szybciej niż w jakimkolwiek innym miesiącu od 2000 roku! Ceny za paliwa w październiku 2021 roku był iście zabójcze. Aby zalać do pełna bak liczący sobie 55 litrów trzeba było zapłacić przeciętnie 79,39 funta w przypadku benzyny. Z takimi kosztami nie mieliśmy do czynienia od 21 lat! Nie inaczej było w przypadku dieseli - cena "pełnego baku" sięgnęła £81.37.

Dodajmy również, że jak wynika z danych dostarczonych przez RAC Watch Fuel, w dniu 24 października średnia cena za benzynę sięgnęła 142.94p za litr. Tak drogo nie było od 16 kwietnia 2012 roku, gdy płaciliśmy 142.48p. Co gorsza, do końca miesiąca cena szła jeszcze w górę, aby dobić do poziomu 144.35p.

Ceny za paliwa w październiku 2021 roku był zabójcze

"Rekordowo" było również w przypadku oleju napędowego. Za tankowanie diesla płaciliśmy 147,94p, co jest o dokładnie 0,01 pensa ceną wyższą od tej z 12 kwietnia 2012 r. (147,93 pensów). Maksimum to zostało osiągnięte w ostatni dzień października, kiedy w pierwszy dzień miesiąca średnia cena sięgała 139,78p.

Październikowa podwyżka cen benzyny jest największa od 2000 roku i wynosi 7,43p, podczas gdy wzrost cen oleju napędowego o 8,16 pensów jest drugim najwyższym po skoku o 8,43 pensa odnotowanym w maju 2008 roku. Oba rodzaje paliwa są droższe o 26% - konkretnie, mniej więcej o 30 pensów za litr - w porównaniu rok do roku. Oznacza to, że zatankowanie samochodu "po kurek" dowolnym paliwem kosztuje około 16,50 GBP więcej niż pod koniec października 2020 roku.

O ile w górę poszła benzyna i olej napędowy?

Co jest po0wodem tej sytuacji? Z jednej strony rosną ceny ropy naftowej na światowych rynkach, ale według RAC winę ponoszą również cztery wielkie sieci retail w UK. "(...) marża detalistów pobierana z każdego litra benzyny jest teraz większa, niż była przed pandemią, co sztucznie podnosi ceny na rynku, zwłaszcza że podatek VAT jest naliczany z góry" - komentował rzecznik RAC, Simon Williams. "Wzywamy w szczególności największych detalistów, aby grali uczciwie z kierowcami i odciążyli dystrybutorów, obniżając marże na benzynie z około 8 pensów za litr do bardziej normalnego poziomu".