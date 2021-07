Ceny nieruchomości w UK wrosły o 10 proc. w skali roku. Gdzie jest najtaniej - w Anglii, Walii, Szkocji czy w Irlandii Północnej?

Fot. Getty

Office for National Statistics opublikowało najnowsze dane, dotyczące średnich cen nieruchomości w Wielkiej Brytanii. Domy i mieszkania na Wyspach wciąż są znacznie droższe niż rok temu. Gdzie najbardziej opłaca się szukać lokum do kupienia?

Według oficjalnych danych ONS, koszty zakupu nieruchomości w Wielkiej Brytanii wciąż pozostają na bardzo wysokim poziomie w stosunku do ubiegłego roku. Jak sytuacja wygląda w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa?

Średnie ceny domów i mieszkań w całym UK

Ogółem średnie ceny domów i mieszkań w UK wzrosły o 10 proc. w skali roku, licząc do maja 2021 roku. Dla porównania, roczny wzrost odnotowany w kwietniu wyniósł 9,6 proc. Z kolei biorąc pod uwagę zmiany z miesiąca na miesiąc, między kwietniem a majem 2021 odnotowano niewielki wzrost, na poziomie 0,9 proc. Jak procenty przekładają się na konkretne kwoty? ONS podaje, że średnia cena domu w Wielkiej Brytanii sięgnęła w maju tego roku 255 000 funtów, co oznacza wzrost o 23 000 funty w porównaniu do maja 2020.

Średnie ceny nieruchomości w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej

Jak wzrost cen nieruchomości wygląda w poszczególnych częściach Zjednoczonego Królestwa? Okazuje się, że najbardziej drożeją domy i mieszkania w Walii, gdzie w skali roku średnie ceny podniosły się aż o 13,3 proc. Roczny wzrost odnotowany w maju jest jednak już niższy, niż ten odnotowany w kwietniu 2021, wynoszący 14,2 proc. Jak podaje ONS, średnia cena domu w Walii wynosi obecnie 184 000 funtów.

Na drugim miejscu pod względem wzrostu średnich cen nieruchomości w UK znalazła się Szkocja, gdzie w maju 2021 roczny wzrost wyniósł 12,1 proc. Jest to dużo wyższy wzrost, niż ten odnotowany w kwietniu 2021, wynoszący 7,2 proc. w skali roku. Jak podaje ONS, średnia cena domu w Szkocji wynosi obecnie 171 000 funtów.

Anglia znalazła się dopiero na trzecim miejscu w zestawieniu. W maju 2021 roczny wzrost cen nieruchomości odnotowano tu na poziomie 9,7 proc. - i jest to wzrost na takim samym poziomie, co w kwietniu 2021. Co również ciekawe, najniższy wzrost cen nieruchomości już szósty miesiąc z rzędu odnotowano w Londynie (5,2 proc. w maju 2021). Średnia cena domu w Anglii wynosi obecnie 271 000 funtów - zatem mimo iż roczny wzrost nie jest w Anglii aż tak wysoki, jak w Walii i Szkocji, ceny nieruchomości w Anglii pozostają najwyższe w całym UK.

Na ostatnim miejscu ONS wymienia Irlandię Północną - jednak najnowsze dostępne dane dotyczą dopiero pierwszego kwartału 2021, czyli okresu od stycznia do marca tego roku. Biorąc pod uwagę te dane, Irlandia Północna jest nie tylko najtańszym miejscem w UK pod względem zakupu nieruchomości (średnia cena domu na poziomie 149 000 funtów), ale jest również tą częścią kraju, gdzie ceny domów i mieszkań rosną najwolniej (wzrost na poziomie 6 proc. w skali roku).