Ceny nieruchomości w Londynie w ciągu miesiąca spadły przeciętnie o 13 tysięcy funtów

Domy w Londynie we wrześniu stały się tańsze.

Ceny domów w Londynie spadają. Powodem tego stanu rzeczy są polityczne perturbacje w parlamencie i niepewność związana z Brexitem.

Jak czytamy na łamach portalu "The Evening Standard" z powodu politycznego kryzysu i niepewności związanej ze zbliżającą się (kolejną!) datą Brexitu ceny nieruchomości w Londynie poszły w dół. W ciągu jednego miesiąca cena wywoławcza domu zlokalizowanego w brytyjskiej stolicy zmniejszyła się o 13 tysięcy funtów, co oznacza, że w porównaniu z sierpniem odnotowano spadek w skali 2.2%.

CZYTAJ TAKŻE Home Office chętniej daje ludziom pre-settled status niż settled status. Organizacje walczące o prawa imigrantów są zaniepokojone

Jednocześnie mamy do czynienia z taką sytuacją - to jest obniżką cen nieruchomości w okresie jesiennym - po raz pierwszy od prawie dekady. W normalnych okolicznościach w tym okresie do takich "obniżek" nie dochodzi. Jak komentuje Louis Harding z Strutt & Parker rynek zdecydował się na taką korektę, bo sprzedawcy uświadomili sobie, że muszą obniżyć cenę, aby po prostu zarobić.

Brytyjski sektor sprzedaży nieruchomości w Londynie nadal pozostaje bardzo niestabilny i nerwowy. Niemniej, czas potrzebny na sprzedaż domów spadł w ciągu ostatniego roku do średnio 69 dni, co sugeruje, że dzięki niższym cenom wciąż ma potencjał.

GORĄCY TEMAT: PiS wierzy, że płacą minimalną w wysokości 4 tys. zł brutto (w 2024 roku) skłoni Polaków do powrotu do kraju

Rightmove informuje, że w obliczu Brexitu zaplanowanego na 31 października, średnia cena domu w centrum Londynu wynosi 739 541 £, gdy średnia cena nieruchomości poza Londynem sięga 507 562 £. Dodajmy, że spadek ceny wywoławczej dotknął przede wszystkich tych droższych nieruchomości. Domy jednorodzinne z czterema lub więcej sypialniami i wszystkie domy z pięcioma lub więcej sypialniami - ich ceny spadły średnio aż o 100 tysięcy funtów, do poziomu 1.3 miliona funtów.