Ceny najpopularniejszych biletów na komunikację miejską w Londynie nie wzrosną do 2025 r.

Londyńczycy mogą odetchnąć z ulgą. Sadiq Khan postanowił zamrozić ceny najpopularniejszych biletów na komunikację miejską do 2025 roku.

Transport publiczny w Londynie – ceny tych biletów nie zdrożeją

Burmistrz Londynu zapowiedział zamrożenie cen biletów pay-as-you-go, czyli taryf na pojedyncze przejazdy z wykorzystaniem karty przedpłaconej Oyster, do marca przyszłego roku. Przy pomocy niebieskiej karty Oyster w Londynie realizowanych jest 80 proc. przejazdów pociągami metra i 74 proc. przejazdów autobusami. Taryfy pay-as-you-go miały w tym roku wzrosnąć o 4,9 proc., czyli proporcjonalnie do podwyżki biletów na krajowe przejazdy kolejowe. Ale burmistrz postanowił zablokować podwyżki. I tak w związku z tym opłata za przejazd autobusem w Londynie pozostanie na poziomie 1,75 funta. Z kolei opłata za przejazd metrem w strefach 1-3 pozostanie na poziomie 3,70 funta w godzinach szczytu i 3 funtów poza szczytem oraz w weekendy.

Wzrośnie koszt biletów okresowych

Sadiq Khan zdecydował się zamrozić ceny biletów na przejazdy jednorazowe, ale nie postąpił tak samo w przypadku biletów okresowych. Czyli biletów realizowanych przy pomocy karty Travelcard. Koszt biletów okresowych wzrośnie zatem w 2024 r. od 4,6 proc. do 5,1 proc. w zależności od wybranych stref. Dzienna karta Travelcard dla stref 1–4 wzrośnie z 15,20 funta do 15,90 funta. Z kolei koszt karty Travelcard dla stref 1–6 wzrośnie z 21,50 funta do 22,60 funta dla podróży w godzinach szczytu i z 15,20 funta do 15,90 funta poza godzinami szczytu.

Dodatkowo wzrośnie dzienny i tygodniowy „górny limit” kwot płaconych przez pasażerów odbywających wielokrotne podróże w ramach pay-as-you go. Limit ten zostanie podwyższony z 4,1 proc. do 5,1 proc. Dzienny limit za przejazdy w strefach 1-2 wzrośnie z 8,10 funta do 8,50 funta, w strefach 1-3 – z 9,60 funta do 10 funtów, w strefach 1-4 z 11,70 funta do 12,30 funta, a dla stref 1-6 – z 14,90 funta do 15,60 funta.

Dodatkowo City Hall postanowiło zwiększyć kary dla gapowiczów. Za brak biletu grzywna wyniesie w 2024 r. już nie 80 funtów, ale 100 funtów.